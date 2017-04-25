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Безруков предложил создать детский аналог "Золотой маски"

Культура
25 апреля, 13:38 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
По словам артиста, существующей поддержки детских театров недостаточно
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Сергей Безруков

Сергей Безруков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Детский федеральный театральный фестиваль уровня "Золотой маски" необходимо создать в России, чтобы поднять престиж работы театров для детей.

Об этом заявил народный артист России, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков, выступая на форуме партии "Единая Россия" "Культура - национальный приоритет" в Омске.

"Нужен масштабный мультижанровый детский федеральный театральный фестиваль, который будет давать возможность всем театрам почитать за честь попасть в конкурсную программу этого фестиваля, наравне с потрясающими уже известными театральными фестивалями, такими как "Золотая маска". Если будет детский фестиваль такого же масштаба и такого же отношения художников к этому, будет здорово", - сказал Берзуков.

Артист отметил, что существующей поддержки детских театров недостаточно, необходимы "детские образовательные проекты, гастроли лучших детских спектаклей". Также требуется переоснащение детских и кукольных театров, поддержка новых постановок, появление новых режиссеров и пьес.

По словам Безрукова, в противном случае постановки для детей могут стать слишком дорогими для большинства российских семей. "Без государства мы рискуем потерять все детские спектакли и детские театры или будем вынуждены так поднимать цены на билеты, что они перестанут быть доступными для большинства семей наших граждан. Я лично против этого, детские театры должны быть доступны для детей", - добавил он.

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