Медведев призвал вернуть Домам культуры статус центров общественной жизни на селе

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ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал вернуть Домам культуры прежний статус центров общественной жизни на селе.
Премьер напомнил, что в советское время такие Дома культуры были центрами общественной жизни, именно там проходили концерты, партийные мероприятия, встречи с известными людьми. Но в 1990-е годы многие ДК пришли в упадок. "Речь не просто о том, что здания буквально разваливаются от старости, - в некоторых из них вообще не осталось ничего. Поэтому сегодня перед нами стоит задача - вернуть домам культуры прежний статус и вдохнуть в них новую жизнь", - сказал Медведев на форуме "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия".
Выступая на форуме, Медведев также предложил открывать книжные магазины в Домах культуры.
"Можно было бы подумать о том, чтобы книжные магазины появились в тех же самых Домах культуры", - сказал он, отметив, что это позволит увеличить доступность книг для сельских жителей.