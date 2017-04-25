Кабмин продолжит работу над увеличением зарплат работников учреждений культуры

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит работать над увеличением зарплат работников учреждений культуры. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия".

Глава кабмина добавил, что те, кто работает в культурной сфере, должны почувствовать поддержку государства, так как их работа "достойна большого уважения и должна быть соответствующим образом вознаграждена". Он напомнил, что в соответствии с "майскими указами" президента поэтапно повышается зарплата работников учреждений культуры.

"Работу по ним мы обязательно продолжим, постараемся все проблемы решить", - сказал Медведев.