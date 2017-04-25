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Кабмин продолжит работу над увеличением зарплат работников учреждений культуры

Культура
25 апреля, 14:14 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, те, кто работает в этой сфере, должны почувствовать поддержку государства
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ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит работать над увеличением зарплат работников учреждений культуры. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия".

Глава кабмина добавил, что те, кто работает в культурной сфере, должны почувствовать поддержку государства, так как их работа "достойна большого уважения и должна быть соответствующим образом вознаграждена". Он напомнил, что в соответствии с "майскими указами" президента поэтапно повышается зарплата работников учреждений культуры.

"Работу по ним мы обязательно продолжим, постараемся все проблемы решить", - сказал Медведев.

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