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Говорухин назвал мифом утверждение, что СССР был самой читающей страной в мире

Культура
25 апреля, 15:16 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
Глава комитета Госдумы по культуре отметил, что в последнее десятилетие советской власти число читателей резко сокращалось
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Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

© Антон Новодережкин/ТАСС

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин (фракция "Единая Россия") считает мифом утверждение о том, что СССР был самой читающей страной в мире. Об этом он заявил по итогам работы дискуссионной площадки "Культура и образование" на форуме "Единой России" в Омске.

"(Утверждение, что) СССР - самая читающая страна в мире, все-таки было мифом. (Например), в последнее десятилетие советской власти число читателей резко сокращалось", - сказал Говорухин.

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Он также заявил, что доверяет статистическим данным "Левада-центра" и Книжного союза о том, что 40% граждан России за минувший год "не прочли ни одной книжки". По его словам, в среднем россияне читают по три книги в год, в то время как для Германии эта цифра составляет 11, а для США - 12.

Говорухин также обратил внимание на то, что за последние 2-3 года книги подорожали в 1,5 раза. "Мало того, что книги дорожают, книжные магазины исчезают, с 2010 по 2016 гг. было закрыто около 6,5 тыс. магазинов", - отметил он. По словам Говорухина, закрытие книжных магазинов связано с высокой арендой и торговым сбором. Также за это же время "были ликвидированы 7 тыс. библиотек", добавил он.

В форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет" принимают участие около 700 человек. Основными темами форума являются доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.

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