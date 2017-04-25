Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Исполнители главных ролей в популярном американском сериале "Игра престолов" (Game of Thrones) станут самыми высокооплачиваемыми актерами в истории телевидения. Об этом сообщила британская газета Daily Express.
Так, согласно условиям новых контрактов, Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и Лена Хиди (Серсея Ланнистер) получат по два млн фунтов ($2,56 млн) за каждый эпизод седьмого и восьмого сезонов сериала. Соглашения также подразумевают дополнительное вознаграждение за продажу прав на показ сериала в других странах.
Новый сезон "Игры престолов", премьера которого запланирована на 17 июля 2017 года, будет транслироваться более чем в 170 странах мира.
Следом за актерами "Игры Престолов" по величине гонораров за один эпизод идут звезды популярного американского сериала "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory) Джим Парсонс и Джонни Галэки. Согласно рейтингу журнала Forbes, в 2016 году они зарабатывали по $1 млн за эпизод.