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Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ

Культура
25 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Исполнители главных ролей в культовом сериале будут получать по $2,56 млн за каждый эпизод
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© EPA/GORKA ESTRADA

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Исполнители главных ролей в популярном американском сериале "Игра престолов" (Game of Thrones) станут самыми высокооплачиваемыми актерами в истории телевидения. Об этом сообщила британская газета Daily Express.

Так, согласно условиям новых контрактов, Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и Лена Хиди (Серсея Ланнистер) получат по два млн фунтов ($2,56 млн) за каждый эпизод седьмого и восьмого сезонов сериала. Соглашения также подразумевают дополнительное вознаграждение за продажу прав на показ сериала в других странах.

Новый сезон "Игры престолов", премьера которого запланирована на 17 июля 2017 года, будет транслироваться более чем в 170 странах мира.

Следом за актерами "Игры Престолов" по величине гонораров за один эпизод идут звезды популярного американского сериала "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory) Джим Парсонс и Джонни Галэки. Согласно рейтингу журнала Forbes, в 2016 году они зарабатывали по $1 млн за эпизод.

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