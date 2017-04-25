Минкультуры проработает тему создания единого ресурса по предоставлению грантов театрам

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого ресурса по предоставлению грантов театрам, добавив, что поручит Минкультуры проработать этот вопрос. Об этом он заявил на форуме "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия".

"Здесь была озвучена идея создания ресурса по грантам. Мы с коллегами предварительно обсуждали эту тему, мне кажется это правильно. У нас в стране много грантов, федеральные, региональные, где-то есть муниципальные гранты, есть и частные гранты. И разобраться во всем многообразии грантов подчас очень сложно", - считает премьер.

"Поэтому я думаю, что было бы правильно создать единый ресурс, где вся грантовая поддержка была бы перечислена, чтобы можно было понять, куда, за чем и в какие сроки обращаться. Такое поручение Министерству культуры я дам", - отметил он.

Финансирование гастрольных проектов театров

Правительство увеличит финансирование театральных и филармонических гастрольных проектов, заявил также Медведев.

"Люди, конечно, ждут новых постановок. Нужно идти навстречу людям и принять решение финансирования театральных и филармонических гастрольных проектов, как федеральных, так и межрегиональных, есть интерес, значит будем этим заниматься. В этом году мы рассмотрим вопрос увеличения финансирования в этой сфере на ближайшие годы", - сказал премьер.

Он добавил, что "любому человеку, где бы он ни жил - в городе или на селе, - надо дать возможность полноправно участвовать в культурной жизни, ходить в кино и на театральные постановки, концерты и выставки, причем - хорошего уровня".

Для этого, отметил Медведев, власти РФ развивают гастрольные проекты, софинансируют гастроли симфонических оркестров и российских исполнителей. Например, 26 апреля с "Пасхальным фестивалем" в Омскую филармонию приедет Валерий Гергиев, добавил глава кабмина.

При господдержке, по его словам, гастролируют лучшие федеральные и столичные театры, за прошлый год они посетили 43 региона. Их постановки увидели более сотни тысяч человек.

Медведев призвал особое внимание уделять региональным и муниципальным театрам. Он отметил, что с этого года, по инициативе "Единой России" был начат еще один важный проект "Театры малых городов". Он охватил 149 театров в 56 регионах страны. В этом году для таких театров в общей сложности предусмотрено 670 млн руб., которые пойдут на создание новых спектаклей, чтобы местные творческие коллективы смогли воплотить в жизнь свои идеи и поделиться ими со зрителями.

В то же время, по мнению Медведева, регионы, получая федеральные деньги на поддержку театров, не должны переставать выделять на эти цели деньги и своих бюджетов. "Важно, чтобы и региональные, и муниципальные власти, получив деньги из центра, не переставали оказывать поддержку театрам из собственных бюджетов. Федеральная власть будет помогать, но только совместными усилиями мы сможем добиться большего", - заявил премьер.

Глава кабмина также поддержал прозвучавшую на площадке форума идею о расширении поддержки гастрольной деятельности. "По мере возможности мы, конечно, будем этому способствовать. Это очень важно, именно это делает нашу страну единой, тем более, что запрос на это существует", - добавил он.