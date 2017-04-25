Christie's привез в Москву драгоценности "Фаберже" и графику Льва Бакста

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Аукционный дом Christie's привез на выставку в Москву топ-лоты предстоящего аукциона русского искусства, который пройдет в Лондоне 5 июня. Для публики она начнет свою работу 26 апреля и продолжит до 28 апреля.

"Русским искусством интересуются не только русские. Когда русские начали покупать национальное искусство и возвращать в Россию, цены на него начали расти очень быстро, об этом стали писать в газетах, что спровоцировало интерес у людей, не имеющих русские корни. Стоимость на произведения заставила многих посмотреть и оценить высокий уровень и качество", - рассказал ТАСС на вернисаже глава международного департамента русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен.

По его словам, коллекционеры интересуются не только декоративно-прикладным искусством и всемирно известными изделиями фирмы "Фаберже", но и живописью с графикой. "Вы, может быть, будете удивлены, но среди этих художников - Александр Бенуа, Сергей Чехонин, Мария Якуничкова, Иван Айвазовский - это не все, но многие", - отметил собеседник агентства. Будут ли они среди лотов предстоящего аукциона, станет известно через несколько недель, когда полностью сформируется подборка включенных в него работ.

То, что точно будет на торгах, можно увидеть на выставке в офисе Christie's в Москве. Картина в экспозиции представлена одна - это небольшого размера "Портрет мальчика" Бориса Григорьева позднего периода, написанный в конце 1930-х и до последнего времени находившийся в семье портретируемого (эстимейт 100-150 тыс. евро).

Также здесь представлена обширная подборка эскизов костюмов одного из крупнейших театральных художников - Льва Бакста, чья масштабная выставка прошла в Пушкинском музее в прошлом году. Среди них - эскизы костюмов к водевилю "Москва" (1922 г., эстимейт 80-100 тыс. фунтов), балету "Шутницы" (1917 г., эстимейт 50-70 тыс. фунтов) и эскиз костюма Креонта 1904 года к одной из ранних постановок, над которой работал Бакст - "Антигоне" Софокла для Иды Рубинштейн (эстимейт 100-120 тыс. фунтов).

Художественные произведения дополняют предметы декоративно-прикладного искусства - так называемый агитфарфор, а также тарелки из "Яхтинского" сервиза и пасхальное яйцо от Императорского фарфорового завода, серебряные ковши, золотая брошь с эмалью в виде божьей коровки фирмы "Фаберже" с клеймом мастера Михаила Перхина в оригинальной коробочке и серебряный набор для сигар фирмы Сазикова, который был подарен юристу и политику Эдварду Сэнфорду великим князем Алексеем Александровичем в 1872 году во время его путешествия по Америке.