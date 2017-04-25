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Умерла военный писатель Елена Ржевская

Культура
25 апреля, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Ржевская - автор книги "Берлин, май 1945", в которой описаны последние дни войны и приведены дневники легендарных свидетелей исторических событий
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Писательница, мастер военной прозы Елена Ржевская скончалась на 98 году жизни. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила ее внучка, переводчица Любовь Сумм.

Елена Моисеевна Ржевская (Каган) родилась в 1919 году в Гомеле. Во время Великой Отечественной войны попала на фронт под Ржев военным переводчиком, где вела дневники, ставшие основой ее будущих писательских трудов.

В 1948 году Ржевская окончила Литературный институт имени А.М. Горького, печататься начала в 1950-х годах.

Ржевской принадлежат повести "Февраль - кривые дороги", "Ближние подступы", "Была война", "Ворошенный жар", "Знаки препинания", "Далекий гул".

В 1965 году вышла ее книга "Берлин, май 1945". В ней описаны последние дни войны, взятие имперской канцелярии, поиск тела Гитлера и его опознание, также приведены дневники легендарных свидетелей исторических событий.

Ржевская награждена двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и др.

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