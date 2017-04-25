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Юлия Самойлова впервые выступила после запрета участвовать в "Евровидении"

Культура
25 апреля, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Певица исполнила песню "Молитва" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова после запрета на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" впервые публично вышла на сцену. Это произошло во вторник на Пасхальном концерте мужского хора "Сорок сороков". Мероприятие прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

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"Я хочу исполнить песню, с которой начался мой путь на большой сцене - "Молитва", - обратилась певица к гостям концерта. По словам Самойловой, она будет готовиться к следующему "Евровидению" в 2018 году. "Я буду готовиться, и всегда готова. Я поставила себе цель, и пока она не будет достигнута, "Евровидение" будет моей мечтой", - сказала она журналистам после концерта.

Певица подчеркнула, что получает слова поддержки не только от российских поклонников, но и из многих стран. "Очень большая поддержка не только в России. Много людей пишут из Японии, из Германии, из Франции, из Италии. Все меня подбадривают, пишут на английском. Мне очень приятно",- отметила она.

"Я расстроилась (из-за невозможности участвовать в Евровидении-2017 - прим. ТАСС), но я не унываю. Жизнь продолжается, я пою, гастролирует, пишу песни. Все хорошо", - добавила Юлия Самойлова.

В программу концерта вошли православные песни и молитвы, а также песни времен Великой Отечественной войны в исполнении хора "Сорок сороков", Эмиля Кадырова, Родиона Газманова, группы "Ярилов зной" и дуэта "Баян Mix".

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.

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