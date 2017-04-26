Хореограф Борис Эйфман представит в Петербурге новую версию балета "Русский Гамлет"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Новая версия балета "Русский Гамлет" в хореографии народного артиста России Бориса Эйфмана будет показана 26 апреля на сцене Александринского театра, где мастер представляет большинство своих новых работ. Спектакль о трагической судьбе российского императора Павла I возвращается в репертуар в год празднования 40-летия Академического театра балета Бориса Эйфмана.

"Спектакли имеют свойство устаревать, их пластический язык и сценический облик с течением времени неизбежно приобретают черты архаики. Именно поэтому, возвращая на сцену свои старые балеты, я не реставрирую их, а создаю новые хореографические версии, адекватные современным профессиональным и техническим возможностям моего театра. Такими принципами я руководствовался, работая над новой версией "Русского Гамлета", - сказал хореограф корреспонденту ТАСС.

Многолетний соавтор хореографа художник Вячеслав Окунев создал для возрожденного спектакля новые костюмы и усовершенствовал наполненные глубокой символикой декорации балета, сочетающие строгость и имперскую пышность. Над световой партитурой постановки работали Александр Сиваев и Борис Эйфман.

Впервые хореограф поставил "Русского Гамлета" на музыку Людвига ван Бетховена и Густава Малера в 1999 году. Обратившись к раннему периоду жизни будущего императора, петербуржец воплотил в спектакле трагическое противостояние неординарной и душевно хрупкой личности враждебному миру, построенному на насилии, вероломстве и лжи. За годы активной сценической жизни спектакль с большим успехом был показан в США, Франции, Италии, Германии, Австрии, Китае, Южной Корее, Аргентине, заслужив много отзывов как яркое явление современной хореографии.

В минувшем году Борис Эйфман вернул в репертуар труппы в новой версии еще два своих балета с большой сценической историей. Балет "Чайковский" продолжает свою жизнь под названием "Чайковский. PRO et CONTRA", а балет "Карамазовы" по роману Федора Достоевского в кардинально переработанном виде получил название "По ту сторону греха" и параллельно получил экранное воплощение как фильм-балет.