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Конкурс органистов имени Таривердиева в десятый раз стартует в Гамбурге

Культура
26 апреля, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Заявки на смотр подали 26 человек, из них к участию в конкурсе допущены 19
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Десятый Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева откроется в Гамбурге. Далее состязания пройдут в Лоуренсе (США), Москве и Калининграде, сообщили в пресс-службе смотра.

Заявки на смотр в этом году подали 26 человек, 19 из них допущены к участию в конкурсе. Это представители органных школ Австралии, Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Китая, Кореи, Литвы, Польши, России и Чехии.

"Гамбургский тур нашего конкурса собирает не только рекордное число участников, это самый популярный первый тур из трех первых туров, которые проходят еще и в Лоуренсе (США, Канзас), и в Москве. И в полуфинале, и финале, которые проходят в Калининграде в сентябре, - самое большое число участников, которые прошли первый этап конкурса именно в Гамбурге", - приводит пресс-служба слова арт-директора конкурса Веры Таривердиевой.

В течение двух дней жюри гамбургского тура, в которое вошли представители России, Германии и Франции, будет прослушивать конкурсантов в церкви Святого Михаила. 28 апреля там же будут объявлены результаты тура и состоится заключительный концерт "Был у Христа младенца сад" с участием солистки Венской оперы Термине Зарян, гамбургского баритона Анатолия Сафиулина, солиста Гамбургской оперы Довлета Нургельдиева, лауреатов конкурса имени Микаэла Таривердиева Моритца Шотта (Германия), Антонио ди Дедда (Италия), Лады Лабзиной (Россия), скрипача Марка Лубоцкого и виолончелистки Ольги Довбуш-Лубоцкой.

Прослушивания в Лоуренсе пройдут с 1 по 3 мая, в Москве - с 29 по 31 августа. Полуфинальные и финальные испытания состоятся с 3 по 9 сентября в Калининграде. Конкурс сопровождается фестивалем "Орган+". В фестивале и в жюри конкурса принимают участие мировые звезды исполнительского искусства, такие как немецкий скрипач Гидон Кремер, австрийский органист Мартин Хазельбек, его французский коллега Тьерри Эскеш и другие.

Конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева проводится с 1999 года при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, Министерства иностранных дел РФ, мэрии Калининграда. Смотр проходит раз в два года.

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