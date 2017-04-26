Симфонический оркестр Ставангера из Норвегии даст первый концерт в Москве

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Норвежский Симфонический оркестр Ставангера под руководством главного дирижера из Венесуэлы Кристиана Васкеса 26 апреля впервые выступит в Москве, в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

В программу войдут концертная увертюра "Гебриды, или Фингалова пещера" Мендельсона, Концерт №1 для скрипки с оркестром Бруха и Симфония №8 Дворжака. Солировать будет скрипач Сергей Хачатрян, в 2000 году ставший самым молодым лауреатом конкурса скрипачей имени Сибелиуса за всю его историю.

В рамках гастрольного тура музыканты также выступят 27 апреля в Санкт-Петербурге на сцене Концертного зала Мариинского театра.

Ставангерский оркестр основан в 1938 году как оркестр Норвежской радиовещательной корпорации. На сегодняшний день это один из самых успешных оркестров Скандинавии. Патроном коллектива выступает кронпринц Норвегии Хокон.

Венесуэльский маэстро Кристиан Васкес возглавил коллектив в 2013 году. Особое внимание оркестр уделяет практике аутентичного исполнения музыки барокко и классицизма, сотрудничая с Филиппом Херревеге и Фабио Бьонди.