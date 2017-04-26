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Академический оркестр Санкт-Петербургской филармонии начнет большое турне по КНР

Культура
26 апреля, 0:47 UTC+3 ¶ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
Гастроли откроют 28 апреля концертом в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Музыканты Академического симфонического оркестра Филармонии имени Дмитрия Шостаковича отправляются в двухнедельное турне по городам Китая во главе со своим маэстро народным артистом СССР Александром Дмитриевым. Он откроет гастроли 28 апреля концертом в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине.

"Мы сохранили самые теплые воспоминания о нашем первом турне в Китайскую Народную Республику весной 2015 года, после чего нам было сразу же передано приглашение вновь выступить в этой стране, причем на этот раз турне будет более продолжительным", - сказал маэстро в беседе с ТАСС.

Он отметил, что по просьбе принимающей стороны программу составила русская классика - симфонии Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Увертюра к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Волшебное озеро" Анатолия Лядова, "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского, "Жар-птица" Игоря Стравинского.

Дмитриев вспомнил, с каким интересом во время прошлой поездки была воспринята в Китае Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича, связанная с военной историей этого оркестра, который в условиях вражеской осады в 1942 году подготовил блокадное исполнение этого произведения. В ту поездку петербургский оркестр был дополнен китайскими музыкантами, поскольку симфония предусматривала расширенный состав оркестра. На этот раз маэстро включил в гастрольную программу Девятую симфонию Шостаковича.

После двух концертов в Пекине Дмитриев встанет также за дирижерский пульт оркестра в Чанше и Сучжоу. Второй дирижер коллектива заслуженный артист России Владимир Альтшулер проведет концерты в Даляне, Харбине, Шэньяне, Циндао. Запланирован и один необычный концерт под открытым небом, который под занавес гастролей пройдет в знаменитых ботанических садах города - партнера Петербурга Шанхая. В этой программе примут участие артисты балета Санкт-Петербургского Михайловского театра.

Заключительный концерт петербуржцы дадут 13 мая.

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