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THR: Уилла Смита пригласили сыграть убийцу и его клона в боевике Джерри Брукхаймера

Культура
26 апреля, 5:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Первоначально на главную роль присматривали Харрисона Форда, а на роль его оппонента - Криса О'Доннелла
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Уилл Смит

Уилл Смит

© EPA/WILL OLIVER

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Режиссер и продюсер Джерри Брукхаймер, известный по телесериалу "Место преступления" (CSI: Crime Scene Investigation, 2000-2015) и франшизе "Пираты Карибского моря" (Pirates of the Caribbean), взялся за один из самых сложных проектов Голливуда - фантастический боевик "Человек-близнецы" (Gemini Man). На главную роль приглашен популярный темнокожий актер Уилл Смит, сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.

Согласно его сведениям, киностудия Skydance ведет переговоры с исполнителем, условия контракта согласовываются. Роль потребует от 48-летнего Смита блестящей физической формы и при этом умения перевоплощаться в двух человек разных возрастов.

Сценарий "Человека-близнецов" был написан еще в 1997 году. В то время была идея привлечь к этому проекту брата знаменитого английского режиссера Тони Скотта, однако этим замыслам было не суждено воплотиться в жизнь. Главная причина заключалась в недостаточном совершенстве технологий визуальных эффектов. Главный герой боевика - это матерый, но стареющий убийца, которому судьба посылает немыслимого соперника в лице собственного клона, только на 25 лет моложе.

Первоначально на главную роль присматривали Харрисона Форда, а на роль его оппонента - Криса О'Доннелла. По мере внесения изменений в сценарий право воплотить образ убийцы могло быть предоставлено таким ветеранам Голливуда, как Мел Гибсон и Клинт Иствуд, которые давно и успешно занимаются режиссурой.

Skydance взялся за проект в октябре 2016 года. Основанием для такого шага стало твердая уверенность во всемогуществе новейших технологий.

На счету Уилла Смита несколько десятков фильмов, наиболее известными из которых являются "Плохие парни" (Bad Boys, 1995) и его продолжение 2003 года, "Люди в черном" (Men in Black, 1997) с продолжениями в 2002 и 2013 гг., "День независимости" (Independence Day, 1996) и "Али" (Ali, 2001). Картина про Мохаммеда Али принесла исполнителю номинацию на кинопремию "Оскар", а также дружбу с легендой мирового бокса его семьей.

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