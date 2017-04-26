Дмитрий Хворостовский собрал аншлаг на концерте в Торонто

ОТТАВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Оперный баритон Дмитрий Хворостовский предстал впервые после отмены целого ряда выступлений перед большой публикой на гала-концерте в канадском Торонто. Вместе с ним во вторник на сцену Four Seasons Centre - главной площадке Канадской оперы - вышли сопрано Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов.

"Был полный зал - аншлаг, публика очень тепло приветствовала исполнителей, а в конце выступления продолжительными аплодисментами зал вызвал Хворостовского на бис, и он сольно исполнил романс "Очи черные", - рассказала корреспонденту ТАСС зрительница Наталия Холзакова. - В этот момент все три оперные звезды находились на сцене, а Нетребко даже пританцовывала в такт музыке".

По словам зрительницы, в программе, в частности, прозвучали арии из опер Верди и Пуччини, русские романсы, а завершилось выступление финальной арией из оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" в исполнении Хворостовского и Нетребко. "Программу концерта немного изменили. В ней не было заявленного исполнения арии одной из опер Верди тремя исполнителями", - отметила Наталия. Она также добавила, что баритон во время концерта не обращался к залу с какими-то словами, но отвечал на реакцию зрителей, в том числе, "раздавая воздушные поцелуи".

Как сообщила пресс-служба Хворостовского в анонсе, программа получила название Trio Magnifico. Аккомпанировал певцам оркестр Канадской оперы под управлением итальянского дирижера Ядера Бильямини.

Нетребко и Эйвазов о выступлении с Хворостовским

"Я пела с Дмитрием Хворостовским много раз, он мой большой друг и удивительный партнер", - рассказала газете Toronto Star Анна Нетребко незадолго до выхода на сцену. Она также добавила, что программа вечера была составлена в основном из предложений российского баритона, который заявил, что "хотел бы спеть арии из русских опер".

"Сбылась моя давняя мечта - спеть с Дмитрием. Каждый тенор в мире хочет выступить вместе с ним, и я с нетерпением жду, когда мы вместе выйдем на сцену", - признался изданию муж певицы Юсиф Эйвазов.

Для Нетребко и Эйвазова концерт в Торонто стал первым выступлением в Канаде. "Обычно мы выступаем в Соединенных Штатах, но вот мы здесь (в Канаде) и мы счастливы", - добавила Нетребко. Следующее выступление у пары состоится в Калгари (провинция Альберта) 30 апреля.

Вынужденный перерыв

Ранее, в связи с болезнью 54-летного Хворостовского, был отменен его концерт в Национальном концертном зале Дублина. Также в конце февраля певец перенес на неопределенный срок выступления в Калининграде и Минске, был отменен концерт в Вене. Тогда в сообщении на своем сайте исполнитель высказал сожаление о том, что выступления пришлось отменить, однако отметил, что сейчас ему нужно сосредоточиться на своем здоровье. "Сейчас я должен следовать рекомендациям врачей и сконцентрироваться на своем выздоровлении. Я искренне ценю всю любовь и поддержку моей семьи, друзей и поклонников", - добавил баритон.

Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращал работать, в частности, отправился в тур по Северной Америке и выступил в Москве с программой "Песни военных лет" в честь Дня Победы. Однако в конце сентября певцу пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра". А в декабре 2016 года Государственный академический Большой театр России официально отменил дебют Хворостовского в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос".