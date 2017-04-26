В Вашингтоне состоялся вечер памяти Мстислава Ростроповича

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Друзья Мстислава Ростроповича и поклонники его таланта отметили во вторник в Вашингтоне 90-летие со дня его рождения. Вечер памяти музыканта, устроенный Фондом американо-российского культурного сотрудничества (ФАРКС), состоялся в Русской гостиной столичного Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

"Апостол музыки"

В Америке, где Ростропович в 1977-94 годах возглавлял Национальный симфонический оркестр США, его как правило звали просто Славой. Но в этом не было ни тени панибратства. И теперь гости были приглашены в Кеннеди-центр "Почтить Славу - апостола музыки и культурного сотрудничества". Причем, как пояснил корреспонденту ТАСС исполнительный директор фонда Александр Потемкин, даже не двух стран, а трех, поскольку Ростроповича, бакинца по рождению, считают своим и в Азербайджане.

Это подтвердили, выступая перед собравшимися, посол России в США Сергей Кисляк и его азербайджанский коллега Элин Сулейманов. Личными воспоминаниями о работе и дружбе с Ростроповичем делились Марта Казальс-Истомина, вдова легендарного виолончелиста Пабло Казальса, и экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон. Последний оказался музыкантом-любителем, как и бывший влиятельный американский сенатор Ричард Лугар, но вспоминал о том, как они с Ростроповичем однажды ездили рыбачить на Аляску.

Мечта о дружбе

Известная американская писательница Сюзан Мэсси, также дружившая с маэстро, возмущенно и страстно говорила о "русофобской истерии", захлестнувшей в последнее время Америку и приобретшей "характер эпидемии". Она призывала собравшихся дать отпор этой напасти - так же открыто и бесстрашно, как отстаивал в свое время свои убеждения сам Ростропович. Вообще о том, что россиянам и американцам сейчас как никогда необходимо крепить доверие и взаимопонимание, в том числе и с помощью культуры, упоминали многие.

Кстати, в завершение всего эта же мысль прозвучала и из уст... самого Ростроповича. Организаторы показали видеозапись приема, на котором ФАРКС в 1993 году вручал музыканту свою награду за выдающийся вклад в культурное сотрудничество Америки и России. Принимая ее, он тогда сказал, что "с молодости мечтал о дружбе между двумя великими народами".

Естественно, звучала на вечере и живая музыка. На что способна виолончель в руках виртуоза наглядно продемонстрировали россиянин Борислав Струлев и американец Линн Харрелл. Последний играл Баха.

Планы на будущее

Ростропович родился 27 марта 1927 года в Баку, а умер 27 апреля 2007 года в Москве. Таким образом, вечер памяти по сути был приурочен и к 10-летию со дня его кончины. Потемкин заверил, что еще через 10 лет ФАРКС обязательно отметит столетие со дня рождения замечательного человека, музыканта и гражданина - Мстислава Ростроповича.