Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Вашингтоне состоялся вечер памяти Мстислава Ростроповича

Культура
26 апреля, 6:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Мероприятие прошло в Русской гостиной столичного Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Друзья Мстислава Ростроповича и поклонники его таланта отметили во вторник в Вашингтоне 90-летие со дня его рождения. Вечер памяти музыканта, устроенный Фондом американо-российского культурного сотрудничества (ФАРКС), состоялся в Русской гостиной столичного Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

"Апостол музыки"

В Америке, где Ростропович в 1977-94 годах возглавлял Национальный симфонический оркестр США, его как правило звали просто Славой. Но в этом не было ни тени панибратства. И теперь гости были приглашены в Кеннеди-центр "Почтить Славу - апостола музыки и культурного сотрудничества". Причем, как пояснил корреспонденту ТАСС исполнительный директор фонда Александр Потемкин, даже не двух стран, а трех, поскольку Ростроповича, бакинца по рождению, считают своим и в Азербайджане.

Это подтвердили, выступая перед собравшимися, посол России в США Сергей Кисляк и его азербайджанский коллега Элин Сулейманов. Личными воспоминаниями о работе и дружбе с Ростроповичем делились Марта Казальс-Истомина, вдова легендарного виолончелиста Пабло Казальса, и экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон. Последний оказался музыкантом-любителем, как и бывший влиятельный американский сенатор Ричард Лугар, но вспоминал о том, как они с Ростроповичем однажды ездили рыбачить на Аляску.

Мечта о дружбе

Известная американская писательница Сюзан Мэсси, также дружившая с маэстро, возмущенно и страстно говорила о "русофобской истерии", захлестнувшей в последнее время Америку и приобретшей "характер эпидемии". Она призывала собравшихся дать отпор этой напасти - так же открыто и бесстрашно, как отстаивал в свое время свои убеждения сам Ростропович. Вообще о том, что россиянам и американцам сейчас как никогда необходимо крепить доверие и взаимопонимание, в том числе и с помощью культуры, упоминали многие.

Кстати, в завершение всего эта же мысль прозвучала и из уст... самого Ростроповича. Организаторы показали видеозапись приема, на котором ФАРКС в 1993 году вручал музыканту свою награду за выдающийся вклад в культурное сотрудничество Америки и России. Принимая ее, он тогда сказал, что "с молодости мечтал о дружбе между двумя великими народами".

Естественно, звучала на вечере и живая музыка. На что способна виолончель в руках виртуоза наглядно продемонстрировали россиянин Борислав Струлев и американец Линн Харрелл. Последний играл Баха.

Планы на будущее

Ростропович родился 27 марта 1927 года в Баку, а умер 27 апреля 2007 года в Москве. Таким образом, вечер памяти по сути был приурочен и к 10-летию со дня его кончины. Потемкин заверил, что еще через 10 лет ФАРКС обязательно отметит столетие со дня рождения замечательного человека, музыканта и гражданина - Мстислава Ростроповича.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ростропович, Мстислав Леопольдович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
2
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
3
Турция заранее предупредила РФ и США об ударах в Сирии и Ираке
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии
6
Yomiuri: второй авианосец ВМС КНР готов к спуску на воду
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама