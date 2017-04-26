THR: Джефф Голдблюм снимется в новом "Парке Юрского периода" Спилберга

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский актер Джефф Голдблюм снимется в продолжении культовой серии фильмов "Парк Юрского периода" (Jurassic Park). Проектом занимаются киностудии Universal Pictures и Amblin Entertainment, сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, исполнительным продюсером будущей картины является прославленный американский режиссер Стивен Спилберг, режиссером станет молодой каталонец Хуану Антонио Байоне. В актерский состав включены Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард, снимавшиеся в ленте "Мир Юрского периода" (Jurassic World, 2015) режиссера Колина Треворроу, а также Джастис Смит, Джеймс Кромуэлл и Тоби Джонс. Треворроу напишет сценарий нового фильма.

"Миру Юрского периода" предшествовали "Парк Юрского периода" (Jurassic Park, 1993), "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир" (The Lost World: Jurassic Park, 1997) и "Парк Юрского периода 3" (Jurassic Park 3, 2001). По состоянию на 2015 год суммарные сборы от проката в мире первой картины достигали $1,67 млрд. По этому показателю "Парк Юрского периода" занимает четвертое место в истории кинематографа.

64-летний Голдблюм снялся в более чем ста картинах. Самыми известными считаются "Муха" (The Fly, 1986), "День независимости" (Independence Day, 1996) и "Парки Юрского периода". По оценке критиков, он придал популярности сериалу "Закон и порядок. Преступное намерение" (Law & Order: Criminal Intent, 2001-2011). А за работу в короткометражной комедии "Маленькие сюрпризы" (Little Surprises, 1996) он был номинирован на кинопремию "Оскар".