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Зрители в Рио-де-Жанейро впервые увидели балет "Щелкунчик" в исполнении российской труппы

Культура
26 апреля, 7:48 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Спектакль представил театр "Московский балет" в рамках большого турне по Бразилии
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Театр "Московский балет" представил во вторник спектакль "Щелкунчик" в Рио-де-Жанейро в рамках большого турне по Бразилии. По окончании танцевального представления зрители стоя аплодировали артистам, выходившим на поклон.

Как сообщил корреспонденту ТАСС организатор этих гастролей Аугусту Стеванович, благодаря "Московскому балету" бразильцы впервые увидели "Щелкунчика" в исполнении российской труппы. "Из всех спектаклей, которые я привозил, именно этот пользуется наибольшей популярностью. В городах Сан-Паулу и Рибейрау-Прету, например, уже распроданы все билеты. В Белу-Оризонти и Порту-Алегри складывается почти такая же ситуация", - рассказал бразильский импресарио.

Он объяснил, что привез такой "зимний" или, скорее, новогодний и рождественский спектакль в Бразилию в апреле, так как в декабре местные жители предпочитают уезжать в курортные места или посещать корпоративные вечеринки и детские праздники в школах, из-за чего театры в это время пустуют. "В декабре и в начале января люди заняты другой программой, причем нередко бесплатной, у нас просто не было бы публики", - подчеркнул он. Впрочем, зима в Бразилии, расположенной в южной полушарии, официально начинается уже совсем скоро - в июне.

Стеванович добавил, что "Щелкунчика" в исполнении "Московского балета" смогут увидеть зрители по меньшей мере в 15 городах Бразилии. Причем не исключено, что в ближайшее время в этот маршрут будут добавлены новые пункты. Турне завершится 2 июня.

Спектакль, состоявшийся в одном из мультифункциональных залов Рио-де-Жанейро Oi Casagrande в южной части города, стал вторым в рамках гастрольного тура российской труппы. Первый с успехом прошел 23 апреля в городе Салвадор (штат Баия) на северо-востоке страны. "Там нам оказали очень радушный прием, спектакль прошел просто на ура. Был полный зал, публика тоже встала после спектакля, на поклонах - собственно, как и сегодня", - рассказал корреспонденту ТАСС Сергей Смирнов, педагог и ведущий солист "Московского балета".

По его словам, выбор спектакля для гастролей был обусловлен пожеланиями организаторов турне. "Будем надеяться, что мы будем сотрудничать и дальше и сможем привезти в Бразилию другие свои спектакли - у нас в репертуаре есть вся классика. Кроме того, сейчас мы поставили детский спектакль - скоро будет премьера "Дюймовочки". Может быть, будет интерес к тому, чтобы мы показали его и здесь", - отметил Смирнов.

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