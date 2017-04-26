Уилл Смит и Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля

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ПАРИЖ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая. Об этом сообщили организаторы престижного киносмотра.
Ранее сообщалось о том, что председателем жюри в этом году станет знаменитый испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. "По традиции в состав жюри Каннского фестиваля входят выдающиеся деятели "седьмого искусства" со всего мира. Четыре женщины и четыре мужчины объединятся вокруг Педро Альмодовара во время принятия решений по фильмам основной конкурсной программы. Они объявят список лауреатов в воскресенье 28 мая во время церемонии закрытия, по завершении которой состоится показ фильма, который получит Золотую пальмовую ветвь", - отметили организаторы фестиваля.
Помимо Уилла Смита и Паоло Соррентино в состав жюри нынешнего Каннского фестиваля вошли восемь человек. В их числе американская актриса Джессика Честейн, режиссер из Германии Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса, режиссер и сценарист Аньес Жауи, кинорежиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук, французский композитор Габриэль Яред.
Каннский фестиваль был учрежден в конце 1930-х годов по инициативе французского министра по делам образования и искусства Жана Зея как альтернатива Венецианскому кинофестивалю. Современный масштаб киносмотр приобрел после 1951 года, когда председателем жюри в течение нескольких лет был Жан Кокто, французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер. С 1952 года мероприятие проходит ежегодно в мае во Дворце фестивалей и конгрессов.
В этом году Каннский фестиваль пройдет в 70-й раз. Комиссия фестиваля отобрала 19 работ для основного конкурса из почти двух тысяч полнометражных фильмов. Из них в официальную программу вошли 49 картин. В основной конкурсной части и два российских фильма - "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Теснота" Кантемира Балагова (заявлен в программе "Особый взгляд").