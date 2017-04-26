Названы лучшие стартапы GenerationSНовости партнеров 26 апреля, 14:36
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20Международная панорама 26 апреля, 14:30
Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018Транспорт 26 апреля, 14:28
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 мСпорт 26 апреля, 14:13
Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в КитайТранспорт 26 апреля, 13:53
Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержкуСпорт 26 апреля, 13:53
Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКАСпорт 26 апреля, 13:49
Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской областиНовости Урала 26 апреля, 13:48
Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смехСпорт 26 апреля, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Доступ к более чем 200 виртуальным российским музеям открыт на портале "Культура.РФ", среди них - Русский музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина и другие. Об этом в среду сообщил советник министра культуры РФ Вадим Ваньков.
"На портале сейчас открыт доступ к более чем 200 музеям", - сказал он.
С 5 сентября 2016 года работает виртуальный музей ГМИИ имени А.С Пушкина. Только в январе 2017 года все его ресурсы посетили 200 тыс. человек.
По словам Ванькова, количество реальных посетителей совпадает с количеством уникальных посетителей виртуальных экспозиций. Самые крупные виртуальные музеи в среднем посещают 100 тыс. человек ежемесячно.
Новые технологии сейчас, по словам Ванькова, "обеспечивают доступ к коллекциям музеев и погружение в музейную среду" из любого региона РФ и уголка мира. Экскурсии сопровождаются подробным музейным описанием картин и экспонатов. Так, некоторые из них, благодаря технологиям, можно рассмотреть даже лучше и подробнее, чем вживую.
При воссоздании визуальных форм экспонатов использованы форматы 360 фото, 3D, VR и AR.
Кроме того, представители Минкульта анонсировали выход новой версии приложения "Оружие героев", созданной совместно с Тульским государственным музеем оружия, которое обучит пользователей разбирать и собирать автомат Калашникова.
"Год назад была поставлена задача - сделать популярный проект о музее оружия в Туле, - сказал генеральный директор компании Vizerra Александр Лавров. - Мы создали приложение "Оружие героев", новая версия выйдет 4 мая. Мы углубили историческую составляющую, теперь можно выбирать конструкторы оружия, собирать и разбирать автомат Калашникова, винтовку Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и другие", - добавил он. С помощью приложения можно переместиться в виртуальный тир, а также узнать исторические факты о том или ином экспонате. Приложение для скачивания будет доступно бесплатно.