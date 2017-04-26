Новым и.о. директора "Союзмультфильма" стал Борис Машковцев

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Продюсер и сценарист Борис Машковцев, с начала 2017 года входящий в состав правления "Союзмультфильма", будет исполнять обязанности директора киностудии, конкурс на эту должность пройдет летом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".
"С февраля этого года в "Союзмультфильме" происходят серьезные преобразования, призванные обеспечить реализацию стратегических планов киностудии, - отметили в пресс-службе. - Исполнять обязанности директора будет Борис Машковцев, с начала 2017 года входящий в состав правления киностудии". Ранее он возглавлял ООО "Аэроплан студия", также Машковцев является соавтором концепции проекта "Фиксики".
Новым финансовым директором киностудии стала Ольга Леонтьева, ранее занимавшая аналогичную должность в "СТС Медиа". А директором по персоналу станет эксперт в этой области Олеся Таран. Также к команде "Союзмультфильма" присоединяется Мария Жог, "которая будет отвечать за направления маркетинга, связей с общественностью и управления брендом".
Юлиана Слащева, ставшая в феврале 2017 года председателем правления "Союзмультфильма", отметила, что министр культуры РФ Владимир Мединский поставил перед новым руководством студии "амбициозную задачу - в короткие сроки разобраться с накопившимися проблемами и стать "идеальной фабрикой анимации". По словам Слащевой, "коллектив студии, несмотря на сложности последних лет, продолжает работать и творить". В частности, работы "Союзмультфильма" - Два трамвая" и "Злой колдун" - победили в ряде номинаций национальной анимационной премии "Икар".
"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. За 80 лет здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов.
Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.
Исполняющим обязанности директора студии ранее был Глеб Давыдов, назначенный в апреле 2016 года. На этом посту он сменил продюсера Андрея Добрунова, возглавлявшего киностудию с марта 2014 года. 7 декабря 2016 года должен был пройти конкурс на должность директора студии, однако он был перенесен на неопределенный срок из-за переезда "Союзмультфильма".