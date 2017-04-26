Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро

Федеральные агенты выносят коробки с файлами и записями из клуба Studio 54, 14 декабря 1978 года © AP Photo

Писатель Тимоти Лири (в центре) с женой Барбарой (слева) и актрисой Сьюзан Сарандон в Studio 54, 8 июня 1983 года © AP Photo/Ron Frehm

Модельер Ив Сен Лоран (в центре) с двумя моделями в театре Le Palace в Париже, 11 апреля 1979. Французская площадка стала ответом на открывшийся в Нью-Йорке Studio 54 © AP Photo

Балетмейстер Рудольф Нуреев (в центре) с друзьями в Studio 54, март 1979 года © AP Photo

Владелец Studio 54 Стив Рубелл (слева) на фейс-контроле у входа в клуб, 26 июня 1979 года © AP Photo/Richard Drew

Федеральные агенты выносят коробки с файлами и записями из клуба Studio 54, 14 декабря 1978 года © AP Photo

Писатель Тимоти Лири (в центре) с женой Барбарой (слева) и актрисой Сьюзан Сарандон в Studio 54, 8 июня 1983 года © AP Photo/Ron Frehm

Модельер Ив Сен Лоран (в центре) с двумя моделями в театре Le Palace в Париже, 11 апреля 1979. Французская площадка стала ответом на открывшийся в Нью-Йорке Studio 54 © AP Photo

Балетмейстер Рудольф Нуреев (в центре) с друзьями в Studio 54, март 1979 года © AP Photo

Владелец Studio 54 Стив Рубелл (слева) на фейс-контроле у входа в клуб, 26 июня 1979 года © AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Атмосфера непритязательного бара из рабочего района воссоздана в среду на знаменитой сцене Studio 54. Основанный ровно 40 лет назад знаменитый диско-клуб сейчас превратился в одну из самых известных театральных площадок на Бродвее.

26 апреля, как и на протяжении всего последнего месяца, здесь идет пьеса Sweat — выдержанная в ностальгическом ключе социальная драма, главные герои которой — жители оказавшегося в глубоком упадке Ридинга (штат Пенсильвания), некогда бывшего центром сталелитейной промышленности.

Для героев пьесы местный бар — это то единственное место, где каждый из них может высказать свое, наболевшее и где люди понимают друг друга. Как отметила газета New York Times, эта пьеса — "отражение той общенациональной тревоги, которая помогла приходу Дональда Трампа в Белый дом".

Новая пьеса — одно из знаковых событий для Studio 54, созданной 26 апреля 1977 года как ночной клуб. Он был переоборудован за 400 тыс долларов из студии телекомпании Си-би-эс. Он сразу стал популярным у звезд шоу-бизнеса первой величины, и эту популярность владельцы клуба поддерживали весьма изобретательно.

Так, на один из новогодних вечеров пол танцевального зала был усыпан четырьмя тоннами цветных блестящих конфетти, с тем, чтобы гости танцевали "на звездной пыли". Не случайно завсегдатаями клуба были певица Лайза Минелли, художник Энди Уорхол, актриса Элизабет Тейлор, музыканты Мик Джаггер, Майкл Джексон и Фредди Меркьюри.

На сцене клуба выступали Грейс Джонс, Донна Саммер, Стиви Уандер, Джеймс Браун, Глория Гейнор и другие знаменитости. Бьянка Джаггер как-то поразила гостей клуба, прокатившись по нему на белой лошади, поводья которой держал человек, раскрашенный золотой краской. А Энди Уорхолу на день рождения вручили бак для мусора, наполненный долларовыми банкнотами.

В феврале 1980 года клуб временно прекратил свое существование. На прощальном концерте выступала Диана Росс, а среди гостей были актеры Ричард Гир, Джек Николсон и Сильвестр Сталлоне.

Studio 54 вновь открыла двери в 1981 году и вновь в присутствии знаменитостей мирового уровня — Энди Уорхола, Калвина Клейна, Глории Вандербильт, Джины Лоллабриджиды, Бруки Шилдс. Здесь выступали группы KISS, Slayer, Venom и Exodus, а также Мадонна и Duran Duran.

По случаю юбилея клуба газета Daily Mail написала: "Это, возможно, самый знаменитый ночной клуб всех времен. Ему посвящались музыкальные произведения, фильмы и картины, он остается в памяти как важная веха в истории поп-культуры.

В этом жизнелюбивом центре ночной жизни в 1970-е годы было все: всемирные знаменитости, блеск и очарование. Он процветал в тот период американской истории, когда бурные годы войны во Вьетнаме уже остались в прошлом, а кризисные настроения из-за распространения ВИЧ-инфекции еще не наступили.

Это была площадка, где развлекались молодые, богатые и знаменитые, это было место, где звезды вспыхивали ярко и затухали быстро. И это место осталось в поп-культуре и в легендах".