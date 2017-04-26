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Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро

Культура
26 апреля, 20:25 UTC+3
26 апреля легендарный клуб в Нью-Йорке отмечает свое 40-летие
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Толпа ждет у входа в клуб Studio 54, 6 ноября 1979 года
Толпа ждет у входа в клуб Studio 54, 6 ноября 1979 года
Толпа ждет у входа в клуб Studio 54, 6 ноября 1979 года
© AP Photo/Richard Drew
Завсегдатаи клуба Studio 54, 9 мая 1978 года
Завсегдатаи клуба Studio 54, 9 мая 1978 года
Завсегдатаи клуба Studio 54, 9 мая 1978 года
© Allan Tannenbaum/Getty Images
Джек Форд (слева), сын бывшего президента США Джеральда Форда с певцом Элисом Купером, 16 февраля 1978 года
Джек Форд (слева), сын бывшего президента США Джеральда Форда с певцом Элисом Купером, 16 февраля 1978 года
Джек Форд (слева), сын бывшего президента США Джеральда Форда с певцом Элисом Купером, 16 февраля 1978 года
© AP Photo
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
© Russell Turiak/Liaison
Владелец Studio 54 Стив Рубелл (слева) на фейс-контроле у входа в клуб, 26 июня 1979 года
Владелец Studio 54 Стив Рубелл (слева) на фейс-контроле у входа в клуб, 26 июня 1979 года
Владелец Studio 54 Стив Рубелл (слева) на фейс-контроле у входа в клуб, 26 июня 1979 года
© AP Photo/Richard Drew
Балетмейстер Рудольф Нуреев (в центре) с друзьями в Studio 54, март 1979 года
Балетмейстер Рудольф Нуреев (в центре) с друзьями в Studio 54, март 1979 года
Балетмейстер Рудольф Нуреев (в центре) с друзьями в Studio 54, март 1979 года
© AP Photo
Посетители клуба Studio 54, ноябрь 1978 года
Посетители клуба Studio 54, ноябрь 1978 года
Посетители клуба Studio 54, ноябрь 1978 года
© AP Photo
Модельер Ив Сен Лоран (в центре) с двумя моделями в театре Le Palace в Париже, 11 апреля 1979. Французская площадка стала ответом на открывшийся в Нью-Йорке Studio 54
Модельер Ив Сен Лоран (в центре) с двумя моделями в театре Le Palace в Париже, 11 апреля 1979. Французская площадка стала ответом на открывшийся в Нью-Йорке Studio 54
Модельер Ив Сен Лоран (в центре) с двумя моделями в театре Le Palace в Париже, 11 апреля 1979. Французская площадка стала ответом на открывшийся в Нью-Йорке Studio 54
© AP Photo
Певец Том Джонс c израильской моделью, Мисс Вселенной 1976 года Риной Мессинджер, 19 марта 1978 года
Певец Том Джонс c израильской моделью, Мисс Вселенной 1976 года Риной Мессинджер, 19 марта 1978 года
Певец Том Джонс c израильской моделью, Мисс Вселенной 1976 года Риной Мессинджер, 19 марта 1978 года
© AP Photo
Писатель Тимоти Лири (в центре) с женой Барбарой (слева) и актрисой Сьюзан Сарандон в Studio 54, 8 июня 1983 года
Писатель Тимоти Лири (в центре) с женой Барбарой (слева) и актрисой Сьюзан Сарандон в Studio 54, 8 июня 1983 года
Писатель Тимоти Лири (в центре) с женой Барбарой (слева) и актрисой Сьюзан Сарандон в Studio 54, 8 июня 1983 года
© AP Photo/Ron Frehm
Писатель Труман Капоте, 7 января 1978 года
Писатель Труман Капоте, 7 января 1978 года
Писатель Труман Капоте, 7 января 1978 года
© AP Photo
Бьянка Джаггер, Энди Уорхол и Лайза Миннели
Бьянка Джаггер, Энди Уорхол и Лайза Миннели
Бьянка Джаггер, Энди Уорхол и Лайза Миннели
© Photo by Ron Galella/WireImage
Акробаты на новогодней вечеринке в Studio 54, 1 января 1978 года
Акробаты на новогодней вечеринке в Studio 54, 1 января 1978 года
Акробаты на новогодней вечеринке в Studio 54, 1 января 1978 года
© Allan Tannenbaum/Getty Images
© Sonia Moskowitz/Getty Images
Федеральные агенты выносят коробки с файлами и записями из клуба Studio 54, 14 декабря 1978 года
Федеральные агенты выносят коробки с файлами и записями из клуба Studio 54, 14 декабря 1978 года
Федеральные агенты выносят коробки с файлами и записями из клуба Studio 54, 14 декабря 1978 года
© AP Photo
Вечеринка по случаю открытия Studio 54, 15 сентября 1981 года
Вечеринка по случаю открытия Studio 54, 15 сентября 1981 года
Вечеринка по случаю открытия Studio 54, 15 сентября 1981 года
© AP Photo/G. Paul Burnett
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Толпа ждет у входа в клуб Studio 54, 6 ноября 1979 года
© AP Photo/Richard Drew
Завсегдатаи клуба Studio 54, 9 мая 1978 года
© Allan Tannenbaum/Getty Images
Джек Форд (слева), сын бывшего президента США Джеральда Форда с певцом Элисом Купером, 16 февраля 1978 года
© AP Photo
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
© Russell Turiak/Liaison
Владелец Studio 54 Стив Рубелл (слева) на фейс-контроле у входа в клуб, 26 июня 1979 года
© AP Photo/Richard Drew
Балетмейстер Рудольф Нуреев (в центре) с друзьями в Studio 54, март 1979 года
© AP Photo
Посетители клуба Studio 54, ноябрь 1978 года
© AP Photo
Модельер Ив Сен Лоран (в центре) с двумя моделями в театре Le Palace в Париже, 11 апреля 1979. Французская площадка стала ответом на открывшийся в Нью-Йорке Studio 54
© AP Photo
Певец Том Джонс c израильской моделью, Мисс Вселенной 1976 года Риной Мессинджер, 19 марта 1978 года
© AP Photo
Писатель Тимоти Лири (в центре) с женой Барбарой (слева) и актрисой Сьюзан Сарандон в Studio 54, 8 июня 1983 года
© AP Photo/Ron Frehm
Писатель Труман Капоте, 7 января 1978 года
© AP Photo
Бьянка Джаггер, Энди Уорхол и Лайза Миннели
© Photo by Ron Galella/WireImage
Акробаты на новогодней вечеринке в Studio 54, 1 января 1978 года
© Allan Tannenbaum/Getty Images
© Sonia Moskowitz/Getty Images
Федеральные агенты выносят коробки с файлами и записями из клуба Studio 54, 14 декабря 1978 года
© AP Photo
Вечеринка по случаю открытия Studio 54, 15 сентября 1981 года
© AP Photo/G. Paul Burnett

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Атмосфера непритязательного бара из рабочего района воссоздана в среду на знаменитой сцене Studio 54. Основанный ровно 40 лет назад знаменитый диско-клуб сейчас превратился в одну из самых известных театральных площадок на Бродвее.  

26 апреля, как и на протяжении всего последнего месяца, здесь идет пьеса Sweat — выдержанная в ностальгическом ключе социальная драма, главные герои которой — жители оказавшегося в глубоком упадке Ридинга (штат Пенсильвания), некогда бывшего центром сталелитейной промышленности.

Для героев пьесы местный бар — это то единственное место, где каждый из них может высказать свое, наболевшее и где люди понимают друг друга. Как отметила газета New York Times, эта пьеса — "отражение той общенациональной тревоги, которая помогла приходу Дональда Трампа в Белый дом". 

Новая пьеса — одно из знаковых событий для Studio 54, созданной 26 апреля 1977 года как ночной клуб. Он был переоборудован за 400 тыс долларов из студии телекомпании Си-би-эс. Он сразу стал популярным у звезд шоу-бизнеса первой величины, и эту популярность владельцы клуба поддерживали весьма изобретательно.

Так, на один из новогодних вечеров пол танцевального зала был усыпан четырьмя тоннами цветных блестящих конфетти, с тем, чтобы гости танцевали "на звездной пыли". Не случайно завсегдатаями клуба были певица Лайза Минелли, художник Энди Уорхол, актриса Элизабет Тейлор, музыканты Мик Джаггер, Майкл Джексон и Фредди Меркьюри.

На сцене клуба выступали Грейс Джонс, Донна Саммер, Стиви Уандер, Джеймс Браун, Глория Гейнор и другие знаменитости. Бьянка Джаггер как-то поразила гостей клуба, прокатившись по нему на белой лошади, поводья которой держал человек, раскрашенный золотой краской. А Энди Уорхолу на день рождения вручили бак для мусора, наполненный долларовыми банкнотами. 

В феврале 1980 года клуб временно прекратил свое существование. На прощальном концерте выступала Диана Росс, а среди гостей были актеры Ричард Гир, Джек Николсон и Сильвестр Сталлоне. 

Studio 54 вновь открыла двери в 1981 году и вновь в присутствии знаменитостей мирового уровня — Энди Уорхола, Калвина Клейна, Глории Вандербильт, Джины Лоллабриджиды, Бруки Шилдс. Здесь выступали группы KISS, Slayer, Venom и Exodus, а также Мадонна и Duran Duran.

По случаю юбилея клуба газета Daily Mail написала: "Это, возможно, самый знаменитый ночной клуб всех времен. Ему посвящались музыкальные произведения, фильмы и картины, он остается в памяти как важная веха в истории поп-культуры.

В этом жизнелюбивом центре ночной жизни в 1970-е годы было все: всемирные знаменитости, блеск и очарование. Он процветал в тот период американской истории, когда бурные годы войны во Вьетнаме уже остались в прошлом, а кризисные настроения из-за распространения ВИЧ-инфекции еще не наступили.

Это была площадка, где развлекались молодые, богатые и знаменитые, это было место, где звезды вспыхивали ярко и затухали быстро. И это место осталось в поп-культуре и в легендах".

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