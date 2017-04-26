Музыкальный фестиваль в Юрмале намерен охватить аудиторию в 100 млн зрителей

РИГА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Известная латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле готовится к проведению в юрмальском концертном зале "Дзинтари" своего третьего международного музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Четырехдневный музыкальный смотр, который соберет десятки популярных исполнителей из России, Латвии, Грузии и Украины, намерен охватить аудиторию в 100 млн зрителей. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал председатель оргкомитета мероприятия Александр Шенкман.

"Мы намерены охватить аудиторию не менее 100 млн человек. Мы заключили договоры уже с 13 телеканалами, поэтому наш фестиваль увидят во всем мире - начиная с Америки и заканчивая Австралией. Также будет вестись интернет-трансляция. Например, уже 7 мая сборный концерт прошлого года в своем эфире покажет российский "РЕН ТВ" и мы надеемся, что если все пройдет хорошо, а я уверен, что так оно и будет, то в июле этот телеканал нас покажет уже в прямом эфире", - сказал он.

Проведение этого фестиваля поддерживает и Юрмальская дума. Мэр города-курорта Рита Спроге в разговоре с корреспондентом ТАСС отметила, что "Рандеву" стало местом встречи, где музыка не имеет языка и преодолевает все границы. "Мы поддерживаем этот фестиваль и в этом году выделили на его проведение из бюджета города €200 тыс. Мы рады быть его частью и надеемся, что фестиваль будет популяризировать наш город", - указала она.

Сама же хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле обещает гостям четырехдневного музыкального праздника много сюрпризов, неожиданных дуэтов и встреч. "Атмосфера во время концертов в зале и за кулисами очень хорошая, дружелюбная, мы все друзья, а не конкуренты. Наш фестиваль существует также чтобы показать всему миру молодых певцов. В свою очередь легендарные и узнаваемые артисты - это особая ценность фестиваля. Уговаривать на участие в нем никого не нужно, все охотно соглашаются", - сказала она журналистам.

Международный музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" пройдет с 20 по 23 июля. Среди его гостей - Валерий Меладзе, Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Валерий Сюткин, Геннадий Хазанов, Вахтанг Кикабидзе, Потап и Настя и другие.