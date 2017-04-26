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Группа "Ленинград" 27 апреля выпустит клип "Экстаз" со Светланой Ходченковой

Культура
26 апреля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По словам Сергея Шнурова в 11-минутном ролике есть постельные сцены, но у него не будет маркировки 18+
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз", в котором "сталкиваются две России", 27 апреля появится в широком интернет-доступе. Об этом в среду заявил в ТАСС на пресс-конференции, посвященной 20-летию группы, ее лидер Сергей Шнуров.

"Клип, да, завтра выйдет, я его уже посмотрел. Это, опять же, выход за привычные форматы и стандарты. На сей раз он будет длиться 11 минут, мы приближаемся к формату большого кино", - сказал Шнуров.

По его словам, в клипе снялись актеры Светлана Ходченкова ("Викинг", "Росомаха: Бессмертный", "Шпион, выйди вон!") и Антон Филипенко ("28 панфиловцев", "Под электрическими облаками"). Режиссер ролика - Анна Пармас.

"Это столкновение двух Россий. Одна, которая уехала из России лет 20 назад и случайно вернулась, а вторая работает на заправке", - отметил Шнуров, рассказывая о клипе. По его словам, в ролике есть постельные сцены, но, несмотря на это у него не будет маркировки 18+. "Я первую порнографию видел в первом классе. И нисколько не жалею об этом", - отметил лидер группы.

Говоря о стоимости клипа, Шнуров сообщил, что он не побьет рекорд видео "Кольщик", который назывался самым дорогим в истории группы. "Дороже не будет, но эффектнее будет", - сообщил солист.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт- Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецезурной лексики. Первый концерт в честь 20-летия коллектива прошел 7 марта в Санкт-Петербурге.

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