Сергей Шнуров счел здоровый образ жизни мифом и закурил во время пресс-конференции

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что здоровый образ жизни - миф, а своим видом спорта назвал работу на сцене.

"Здоровый образ жизни - это мифология. Любая жизнь, она нездоровая. Я могу делать вид, что я здоровый, но это всего лишь образ", - заявил Шнуров в ТАСС на пресс-конференции, посвященной 20-летнему юбилею группы и планируемым в связи с этим концертам.

Во время общения с прессой Шнуров попросил разрешения закурить и, с молчаливого согласия зала, сделал это в прямом эфире.

По словам музыканта, он не занимается спортом, поскольку у него нет на это времени, а жизнь трудно вести по определенному графику. По словам Шнурова, спортивные нагрузки ему заменяет сцена.

Говоря о предпочтениях в еде, он сообщил, что больше всего любит сосиски с макаронами, жареную докторскую колбасу и соленые огурцы.