Василий Ливанов возглавит Совет старейшин Союза кинематографистов РФ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, возглавит Совет старейшин Союза кинематографистов РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"В ходе работы пленума правления обсуждался один из значимых проектов Союза кинематографистов - проект положения о Совете старейшин. Принято решение образовать совет, назначить его председателем Ливанова Василия Борисовича", - отметили в пресс-службе. Пленум прошел 25 апреля в закрытом режиме.

Как пояснили в пресс-службе, совет "создается с целью преемственности лучших традиций и передачи богатейшего опыта в творческой, научной и учебно-методической работе, разрешения спорных вопросов между членами и отделениями в структуре Союза кинематографистов России". Совет старейшин будет "состоять из наиболее опытных и авторитетных членов Союза кинематографистов России, обладающих стажем работы в киноотрасли не менее 30 лет".