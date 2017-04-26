Василий Ливанов возглавит Совет старейшин Союза кинематографистов РФ

Скончался режиссер фильма "Молчание ягнят" Джонатан ДеммеКультура 26 апреля, 19:08
Хоккеист "Тампы" Кучеров сообщил, что сразу согласился сыграть за сборную России на ЧМСпорт 26 апреля, 19:03
Михалков призвал власти не молчать в ответ на обвинения в коррупцииОбщество 26 апреля, 18:59
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе АмьенеМеждународная панорама 26 апреля, 18:58
"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 апреля, 18:52
Книга о пути Квята в "Формулу-1" презентована в СочиСпорт 26 апреля, 18:46
Загрязнение воздуха увеличивает риск рака груди у женщинСоциальная ответственность 26 апреля, 18:35
Сто дней президентства Дональда Трампа: взгляд из глубинки АмерикиМеждународная панорама 26 апреля, 18:30
В Вологодской области запретили продавать подросткам электронные сигаретыВ стране 26 апреля, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, возглавит Совет старейшин Союза кинематографистов РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
"В ходе работы пленума правления обсуждался один из значимых проектов Союза кинематографистов - проект положения о Совете старейшин. Принято решение образовать совет, назначить его председателем Ливанова Василия Борисовича", - отметили в пресс-службе. Пленум прошел 25 апреля в закрытом режиме.
Как пояснили в пресс-службе, совет "создается с целью преемственности лучших традиций и передачи богатейшего опыта в творческой, научной и учебно-методической работе, разрешения спорных вопросов между членами и отделениями в структуре Союза кинематографистов России". Совет старейшин будет "состоять из наиболее опытных и авторитетных членов Союза кинематографистов России, обладающих стажем работы в киноотрасли не менее 30 лет".