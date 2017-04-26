Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сергей Шнуров планирует записать альбом детских песен в 2018 году

Культура
26 апреля, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По его словам, к записи он приступит после того, как завершится концертный тур, посвященный 20-летию коллектива
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, известный песнями, содержащими ненормативную лексику, планирует в 2018 году выпустить альбом с музыкой для детей. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"Я надеюсь, что в следующем году (выйдет альбом с детскими песнями - прим. ТАСС). Мы откатаем 20-летие, и с новыми идеями "врублюсь" в написание детского альбома", - сказал Шнуров.

Сергей Шнуров - основатель и лидер группы "Ленинград", созданной в 1997 году. Автор песен WWW, "Никого не жалко", "Экспонат" и др. Снимался в лентах "4", "День выборов", "Generation П" и др. Лауреат премии "Ника" за музыку к фильму "Бумер" (2004). Голос Шнурова уже знаком детской аудитории. С 2016 года на одном из детских телеканалов звучит песня "С добрым утром, малыши".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
2
Уилл Смит и Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
2
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
3
Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной организацией в РФ
4
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
5
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
6
Движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и обратно восстановлено
7
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
Темы дня
Загрузка...
Реклама