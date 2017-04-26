Сергей Шнуров планирует записать альбом детских песен в 2018 году

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, известный песнями, содержащими ненормативную лексику, планирует в 2018 году выпустить альбом с музыкой для детей. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС.
"Я надеюсь, что в следующем году (выйдет альбом с детскими песнями - прим. ТАСС). Мы откатаем 20-летие, и с новыми идеями "врублюсь" в написание детского альбома", - сказал Шнуров.
Сергей Шнуров - основатель и лидер группы "Ленинград", созданной в 1997 году. Автор песен WWW, "Никого не жалко", "Экспонат" и др. Снимался в лентах "4", "День выборов", "Generation П" и др. Лауреат премии "Ника" за музыку к фильму "Бумер" (2004). Голос Шнурова уже знаком детской аудитории. С 2016 года на одном из детских телеканалов звучит песня "С добрым утром, малыши".