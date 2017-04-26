Скончался режиссер фильма "Молчание ягнят" Джонатан Демме

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Джонатан Демме, известный благодаря культовому триллеру "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1990 год), скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил интернет-сайт IndieWire.
По его данным, причиной смерти кинематографиста стали рак пищевода и осложнения, вызванные болезнью сердца.
Триллер "Молчание ягнят" с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в главных ролях получил пять премий "Оскар". Сам Демме был удостоен этой награды в номинации "За лучшую режиссуру". Лента также получила приз "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу.
Джонатан Демме также является постановщиком картин "Замужем за мафией" (Married to the Mob,1988), "Филадельфия" (Philadelphia, 1993), "Маньчжурский кандидат" (Manchurian Candidate, 2004) и других.