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Национальный филармонический оркестр России впервые выступил в столице Узбекистана

Культура
26 апреля, 20:29 UTC+3 ТАШКЕНТ /Корр. ТАСС, Валерий Бирюков
Оркестр под руководством скрипача и дирижера Владимира Спивакова выступил во дворце международных форумов "Узбекистан"
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ТАШКЕНТ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя, выдающегося российского скрипача и дирижера Владимира Спивакова впервые выступил в одном из лучших залов Ташкента - дворце международных форумов "Узбекистан". Перед началом концерта прославленного коллектива и блистательных солистов ведущих московских и ташкентского театра маэстро поделился своими впечатлениями о республике.

"В Узбекистан всегда приезжаю с большой радостью, потому что здесь частица моей души, мама рассказывала мне как узбекистанцы в годы Великой Отечественной войны принимали эвакуированных, делили с ними кров и скудную пищу, здесь нашла приют любимая мною Анна Ахматова", - сказал он. По его словам, впереди республику ждет настоящее возрождение, и в сфере искусства в том числе. "Рамиз Усманов - моя большая симпатия, республика может гордиться таким певцом и человеком", - подчеркнул маэстро.

В первом отделении концертной программы во дворце форумов прозвучали произведения, знакомые многим любителям классического музыкального искусства. В исполнении солистки оперной труппы Большого театра Анны Аглатовой (сопрано) и ведущего солиста московского театра Новая опера им. Евгения Колобова (баритон), а также специального гостя программы Народного артиста Узбекистана, солиста Государственного академического большого театра Узбекистана им. Алишера Навои Рамиза Усманова (тенор) прозвучали партии из опер Джоаккино Россини "Севильский цирюльник, Гаэтано Доницетти "Фаворитка" и "Дон Паскуале", а также оперы Джузеппе Верди "Риголетто".

Во втором отделении были исполнены партии из опер Верди "Сицилийская вечеря", "Трубадур", "Король на час" и Джакомо Пуччини "Джонни Скикки" и "Тоска", а также Неполитанская песня "Страсть" в исполнении Василия Ладюка. Анна Аглатова блистательно исполнила арию Джудитта из оперетты Франца Легара "Джудитта". Увертюра к опере "Король на час" и Застольная из оперы "Травиата" Джузеппе Верди прозвучали в виртуозном и мастерском исполнении трех непревзойденных солистов.

Выступление знаменитых российских музыкантов и оперных исполнителей в столице Узбекистана организовано при содействии Министерства культуры республики и благотворительного фонда российского предпринимателя Алишера Усманова.

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