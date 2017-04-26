"Ленфильм" показал картину "Три дня до весны" из истории блокадного Ленинграда 1942 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Военный детектив режиссера Александра Касаткина "Три дня до весны" из истории блокадного Ленинграда 1942 года впервые показан на городском экране. Премьера картины студии "Ленфильм" прошла в кинотеатре "Великан Парк" при участии создателей фильма.

"Эта картина - поклон ветеранам, совершившим подвиг во имя жизни, и обращение к молодому поколению. Я убежден, что 900 дней блокады никто и никогда не забудет в нашей стране. Очень важно, что к людям, которые стоически защитили Ленинград, заплатив огромную цену, относятся с особым почетом и уважением. Мы надеемся, что зрители оценят нашу картину по достоинству", - сказал продюсер фильма, генеральный директор студии Эдуард Пичугин.

"Картиной "Три дня до весны", - подчеркнул он, - мы хотим сделать подарок нашим ветеранам, рассказать о защитниках города, которые каждый день совершали подвиг".

Фильм переносит зрителей в первую блокадную зиму Ленинграда, который живет и борется в смертельном вражеском кольце. У офицера госбезопасности и молодого врача есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. В стремительно развивающихся событиях в фильме переплетаются жизнь и смерть, любовь и предательство.

Особое внимание создатели полнометражной ленты уделили работе сотрудников госбезопасности, для которых линией фронта стали жилые кварталы осажденного Ленинграда. История, показанная на экране, основана на реальных событиях, рассказах ветеранов-чекистов, книгах и архивных материалах.

Главные роли в фильме исполнили Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Евгений Сидихин, Юрий Ицков. Большое значение в картине уделено музыкальному сопровождению. Партитуру фильма длительностью в 70 минут создал композитор Антон Лубченко. Музыка звучит с экрана в записи симфонического оркестра Мариинского театра.

Ленинградская классика

Фильм сделан в классических традициях ленинградской кинематографической школы и, как надеются его создатели, будет интересен зрителям всех возрастов. В репертуаре кинотеатров России в дни празднования Великой Победы "Три дня до весны" будет единственной картиной, посвященной Великой отечественной войне. Прокат "Трех дней до весны" уже поддержало более 400 кинотеатров по всей стране и большинство глав регионов России.

Фильм выйдет в широкий прокат 4 мая, в канун празднования 72-летия великой Победы.