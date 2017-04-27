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Хор Минина отметит свой юбилей в Концертном зале имени П. И. Чайковского

Культура
27 апреля, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Прозвучат фрагменты из Gloria Вивальди, "Половецкие пляски" и ария Кончака из оперы "Князь Игорь" Бородина, фрагменты из мюзикла "Вестсайдская история" Бернстайна

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Московский государственный академический камерный хор под управлением своего основателя Владимира Минина 27 апреля отметит свое 45-летие гала-концертом в Концертном зале имени П. И. Чайковского. В программе вечера будут как традиционно исполняемые коллективом произведения, так и подготовленные специально к юбилею, сообщил ТАСС маэстро Минин.

"Юбилейный концерт всегда несколько особый, потому что его трудно выстроить стилистически. Это гала-концерт, в котором будут представлены разные эпохи, стили. То, что хор любит, и чем мы хотим порадовать публику", - рассказал Минин.

Прозвучат фрагменты из Gloria Вивальди, "Половецкие пляски" и ария Кончака из оперы "Князь Игорь" Бородина, фрагменты из мюзикла "Вестсайдская история" Бернстайна и из оперы "Порги и Бесс" Гершвина, Adagio Барбера, "Болеро" Равеля, а также премьера хоровой версии "Ноктюрна" Грига.

Вместе с коллективом-юбиляром в гала-концерте примут участие Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", британский дирижер Уэйн Маршалл, Иосиф Кобзон, а также гости из Молдавии и Армении.

Хор Минина

Московский государственный академический камерный хор был создан в 1972 году ректором Государственного музыкально- педагогического института имени Гнесиных, дирижером, профессором Владимиром Мининым. В разное время с хором выступали Ирина Архипова, Елена Образцова, Мария Гулегина, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Паата Бурчуладзе и другие.

Коллектив записал более 30 музыкальных дисков, в том числе на всемирно известной фирме Deutsche Grammophon.

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