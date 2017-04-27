Рояль Александра Скрябина зазвучит в день его памяти

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к дню памяти композитора Александра Скрябина, пройдут 27 апреля в его доме в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
В этот день состоится заключительное заседание Международной научной конференции "А. Н. Скрябин в художественном контексте эпохи", проходящей под знаком 145-летия со дня рождения композитора.
По традиции, сохраняемой Мемориальной квартирой Скрябина более 100 лет, уникальный рояль фирмы Bechstein, на котором играл легендарный композитор, вновь зазвучит в день его памяти. Возможность исполнить одно из сочинений маэстро получит победитель конкурсного прослушивания "Стипендия имени А. Н. Скрябина - 2017" Дмитрий Березняк.
Вечер продолжит выступление лауреатов конкурсного прослушивания разных лет, интерпретаторов творческого наследия композитора.
В памятных мероприятиях примут участие заместитель директора по научной работе Мемориального музея А. Н. Скрябина Валентина Рубцова, профессор кафедры истории и теории культуры РГГУ Игорь Кондаков, руководитель авторской школы "Музыкальный Олимп" Лариса Бачковская, президент "Фонда А. Н. Скрябина", внучатый племянник композитора Александр Скрябин и академик Болгарской академии наук и искусств Атанас Куртев. Почетным гостем станет председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов.
Александр Скрябин (1872-1915) - русский композитор и пианист, представитель символизма в музыке. Его новаторством стало использование цветомузыки: в партитуру симфонической поэмы "Прометей" в 1910 году Скрябин включил партию световой клавиатуры.