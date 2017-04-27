Единственный в России балетный приз "Душа танца" в 23-й раз вручат в Москве

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Единственный в России профессиональный балетный приз "Душа танца" в 23-й раз вручат сегодня в Москве. Церемония награждения пройдет в столичном Музыкальном академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Приз был учрежден журналом "Балет" и Министерством культуры РФ в 1994 году. С тех пор он ежегодно присуждается мастерам хореографии, а также дирижерам, композиторам, художникам, педагогам, журналистам, освещающим достижения в искусстве танца.

За время существования престижной награды ее обладателями были такие выдающиеся личности, как Ольга Лепешинская, Марина Семенова, Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Владимир Васильев, Ульяна Лопаткина и многие другие. Имена новых лауреатов (в общей сложности их 16) тоже не являются тайной - согласно установившемуся правилу, их объявляют заранее.

Концерт в честь лауреатов

"По традиции церемония награждения пройдет в формате гала-концерта", - рассказала ТАСС главный редактор журнала "Балет" Валерия Уральская. Она отметила, что отдельные номера будут иметь адресный характер и будут исполнены в честь того или иного лауреата.

По словам Уральской, откроется торжественный вечер хореографической миниатюрой "Лебедь" на музыку Сен-Санса, которую представит прима Мариинского театра, народная артистка РФ Юлия Махалина. "Этот номер будет исполнен в честь балетного критика и фотографа Нины Аловерт (США), которая удостоена специального приза "За пропаганду отечественной хореографии за рубежом", - уточнила собеседница агентства.

Учащиеся Уфимского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева станцуют в честь своего директора Олии Вильдановой, удостоенной приза "Душа танца" в номинации "Учитель". В этой же категории награду получит Жанна Богородицкая - педагог-репетитор театра "Кремлевский балет".

Титул "Мэтр танца" присвоят профессору Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) Ирине Генслер, для которой монолог Тореадора из балета "Кармен-сюита" исполнит бывший воспитанник "Вагановки", а ныне премьер Большого театра Михаил Лобухин.

Выступление артистов Бурятского театра оперы и балета адресовано их худруку Морихиро Ивата, которому присвоят звание "Рыцарь танца". "Рыцарем народного танца" объявят Петра Надбитова - художественного руководителя калмыцкого театра танца "Ойраты" (Элиста).

В номинации "Пресс-лидер" победителями стали: балетный критик из Санкт-Петербурга Ольга Розанова и руководитель пресс-службы Большого театра Катерина Новикова, в честь которой па-де-де из балета "Корсар" исполнят артисты ГАБТ.

Танец звезд

Особое место в программе гала-концерта отводится выступлениям призеров в номинации "Звезда". В этом году столь высокий статус присвоен Ольге Челпановой - прима-балерине Марийского театра оперы и балета (Йошкар-Ола) и Анне Щербаковой - ведущей солистке Московского государственного театра "Русский балет", которые представят свое мастерство участникам и гостям церемонии награждения.

В мужской категории новых звезд будет трое: ведущий солист балета Большого театра Игорь Цвирко, премьер балета Михайловского театра Виктор Лебедев и ведущий солист балета Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Любимов. Они также продемонстрируют свое искусство зрителям.

"Звездой современного танца" объявят московского танцовщика и хореографа Александра Могилева. В ранг "Восходящих звезд" возведут балерину Пермского театра оперы балета Инну Билаш и солиста балета Красноярского театра оперы и балета Юрия Кудрявцева.

"Вести концерт будет заслуженный артист РФ Геннадий Янин, режиссер программы - Андрей Меланьин", - перечислила главный редактор журнала "Балет", а в заключение добавила, что награждение призом "Душа танца" приурочено к Международному дню танца, который во всем мире отмечается 29 апреля.