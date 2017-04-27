Александр Лазарев-младший отмечает 50-летний юбилей на сцене "Ленкома"

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист России Александр Лазарев-младший отмечает 27 апреля 50-летний юбилей на сцене родного Московского театра "Ленком". Он исполнит роль Петра Первого в спектакле "Шут Балакирев" по пьесе Григория Горина, в котором также заняты другие известные актеры - Мария Миронова, Татьяна Кравченко, Виктор Раков, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленкома".

Собеседница агентства назвала "Шута Балакирева" одним из самых популярных спектаклей театра. "Его любят и актеры, и зрители", - сказала она, напомнив, что в первом актерском составе значились Олег Янковский, Александра Захарова, Николай Караченцов, Александр Збруев. Теперь их роли, как по наследству, перешли к другим исполнителям. К примеру, преемником Олега Янковского в роли Петра Первого стал именинник Александр Лазарев-младший.

Родом из театра

Александр Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в театральной семье. Его родители - известные актеры, народные артисты РСФСР Александр Лазарев (скончался в 2011 году - прим. ТАСС) и Светлана Немоляева. Их сын уже в 12 лет начал играть в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" в театре им. Маяковского и сниматься в кино, так что вопрос о выборе профессии для него не стоял.

В 1984 году Александр поступил в Школу-студию МХАТ, по окончании которой в 1990 году был принят в труппу театра "Ленком", хотя были предложения и в другие театры.

"Ленком" - это осознанный выбор, - говорит Александр, - я совершенно болен был этим театром. И особенно меня сразила наповал "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Я понял, что хочу работать только здесь".

Первые два года молодой актер участвовал в основном в массовке. А затем последовали центральные роли в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (Граф Альмавива), "Королевские игры" (Генрих VIII), "Варвар и еретик" (Маркиз да Грие), "Шут Балакирев" (Петр Великий).

"Слепок с отца"

Александр Лазарев-младший - так стали называть его в театральной среде, чтобы не путать с отцом - знаменитым актером Александром Лазаревым.

"Младший" - ну и хорошо, я ощущаю себя сыном своего отца, - заявляет Александр, - меня спрашивают: хотите приставку убрать? Говорю: не хочу. И абсолютно не комплексую по этому поводу, я горд, что принадлежу к этой семье, и нужно не опозорить своего отца и свою мать".

Похоже, быть достойным своих родителей у Александра Лазарева-младшего получилось. "Сын у меня - слепок с отца, - призналась в беседе с ТАСС Светлана Немоляева. - Он очень нравственный, верный, такой же ранимый, такой же семьянин. У него такое же человеческое благородство, как и у папы".

Параллельно с работой в театре Александр Лазарев- младший успешно снимается в кино. В его фильмографии уже насчитывается более 70 фильмов, в числе которых "Провинциальный бенефис", "Бременские музыканты", "Тайны дворцовых переворотов", "Афера", "Идиот", "Парк советского периода", "Тяжелый песок", "Долгий путь домой", "Екатерина" и другие.

За свою творческую деятельность Александр Лазарев- младший отмечен премиями Станиславского и "Хрустальная Турандот", он является лауреатом Государственной премии РФ и Премии правительства Москвы.