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В Мумбаи скончался знаменитый индийский актер Винод Кханна

Культура
27 апреля, 11:41 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Актер скончался в возрасте 70 лет в одной из клиник города после тяжелой болезни

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Знаменитый индийский киноактер, звезда Болливуда 1970-1980-х годов Винод Кханна скончался в Мумбаи. Как сообщает телеканал NDTV, актер умер после тяжелой болезни в одной из клиник города в возрасте 70 лет.

Кханна начал актерскую карьеру в начале 1970-х годов и уже через несколько лет стал одним из самых любимых актеров Индии. Многие фильмы с его участием были популярны и у советских зрителей, в их числе "Сердцеед" (1976), "Амар, Акбар, Антони" (1977), "Владыка судьбы" (1978), "Чандни" (1989) и другие. В местной прессе его называли "одним из последних романтических героев Болливуда".

Актер также принимал активное участие в политике - он был сторонником "Бхаратия джаната парти" (Индийской народной партии), от нее избирался в нижнюю палату парламента "Лок сабху", также занимал пост министра культуры и туризма, работал в МИДе. В последнее время Кханна был вынужден отойти от актерской и политической карьеры из-за болезни, отмечает телеканал.

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