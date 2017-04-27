Суд обязал Вадима Самойлова выплатить брату 4,3 млн рублей

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего солиста рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова о взыскании долга с его брата Вадима. Об этом ТАСС сообщила адвокат истца Алиса Образцова.
"Суд полностью удовлетворил исковые требования Глеба Самойлова, взыскав с его брата сумму долга в размере 4 млн 300 тыс. руб., а также судебные издержки в сумме около 30 тыс. рублей", - сказала она.
Как отмечается в иске, Вадим Самойлов в 2015 году взял у своего брата в долг деньги. Тогда же между ними было заключено соглашение, по которому Вадим Самойлов должен был ежемесячно выплачивать брату определенные суммы и таким образом в апреле 2016 года погасить долг. Однако условия соглашения не были полностью исполнены ответчиком, после чего Глеб Самойлов обратился в суд с иском о взыскании оставшейся суммы долга в размере 4,3 млн рублей.
"Суд проверил все наши доводы и пришел к выводу, что они подлежат удовлетворению в полном объеме", - заключила адвокат.