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Ален Делон проиграл тяжбу против газеты France Dimanche

Культура
27 апреля, 18:11 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

В решении парижского суда указывается, что текст публикации носит лживый характер, однако не подталкивает читателя к выводу, что Делон виновен в гибели своего телохранителя в 1968 году

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ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский актер Ален Делон проиграл судебную тяжбу против еженедельной газеты France Dimanche, которую он обвинял в клевете. Это следует из опубликованного в четверг решения исправительного суда Парижа.

Газета в одном из своих специальных выпусков, выпущенным осенью 2015 года обратилась к давнему уголовному делу, к которому Делон проходил в 1968 году. Тогда при загадочных обстоятельствах был убит телохранитель и помощник актера - Стафан Маркович, после чего Делон был задержан юстицией, допрошен, однако никаких обвинений против него выдвинуто не было.

В своем спецвыпуске France Dimanche отметила в этой связи: "Можно ли предположить, что актер попросил кого-то из своего окружения устранить Марковича? Мы никогда этого не узнаем, потому что дело закрыто за отсутствием доказательств". Подобная публикация глубоко возмутила Алена Делона, который подал на издание в суд.

В своем решении парижский суд признал, что публикация газеты "носит лживый характер", но в то же время посчитал, что руководство издания не вынашивало тем самым какого-либо злобного замысла в отношении актера и счел целесообразным не преследовать его по данному иску. "Текст публикации не подталкивает читателя к выводу, что Ален Делон является виновным и должен был предстать перед юстицией по уголовному обвинению и мог бы быть в этом случае осужден", - говорится в решении суда.

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Делон, Ален
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