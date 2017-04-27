Михаилу Барышникову торжественно вручили паспорт гражданина Латвии

РИГА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Танцовщику Михаилу Барышникову в четверг в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Латвии. Решение присвоить артисту гражданство за особые заслуги перед страной принял Сейм (парламент) балтийской республики.

Церемония вручения

"Это важное событие в моей жизни. Когда в 1964 году в 16-летнем возрасте я отправился учиться в хореографическое училище в Ленинград, я был уверен, что уезжаю ненадолго. Так мне казалось. Но жизнь повернулась иначе - 10 лет в Ленинграде, потом более 40 лет в Америке. Как писал Иосиф Бродский: "Спасибо судьбе, что оказалась длинной", - сказал Барышников во время церемонии.

Знаменитый танцовщик признался, что чувствует себя в Нью-Йорке как дома, но, получив приглашение латвийских властей получить гражданство балтийской республики, был польщен. "Я подумал, что это как окунуться в детство и посмотреть не как человек со стороны, а как свой. Сходить на могилу матери. Почтить память тех, кого я любил и уважал, когда был ребенком. Погулять по юрмальскому песку или брусчатке Старой Риги. Рига меня поставила на ноги как в прямом, так и в переносном смысле. И я благодарен за это. Благодарен людям, которые здесь жили или живут, всем моим педагогам, одноклассникам, замечательным артистам оперы и балета, всем артистам, которые оставили свой отпечаток в моей детской душе и памяти. Я никогда этого не забывал и склоняю голову перед ними", - отметил он.

Глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества Илмарс Латковскис со своей стороны подчеркнул, что предоставление гражданства Латвии Барышникову идет на пользу престижу страны. "Это событие, которого мы долго ждали и к которому мы долго готовились. Это действительно важное событие для страны, ее жителей и престижа гражданства Латвии", - указал он во время церемонии.

"Хочется вспомнить ваши слова, когда вы сказали, что чувствуете себя гражданином человечества", - обратился он ко всемирно известному танцовщику и хореографу. "Вы объединяете в себе свою личность, эго артиста и человеколюбие. На такое способны по-настоящему свободные и любящие люди. Я надеюсь, что вы будете нести эту миссию человеколюбия, которая у вас как артиста очень хорошо получается, и как гражданин Латвии", - добавил Латковскис.

Единогласное решение

Сейм Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства этой страны Барышникову в декабре 2016 года. Проект данного решения поддержали представители всех шести парламентских фракций. На заседании 27 апреля депутаты единогласно проголосовали "за".

Барышников родился в Риге, учился в Рижском хореографическом училище, а затем - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей он остался в Канаде, после чего эмигрировал в США и получил там гражданство.