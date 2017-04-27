Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михаилу Барышникову торжественно вручили паспорт гражданина Латвии

Культура
27 апреля, 18:22 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Танцовщик родился в Риге, учился в Ленинграде, а в 1970-х эмигрировал в США и получил там гражданство

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Барышников

Михаил Барышников

© EPA/SERGIO BARRENECHEA

РИГА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Танцовщику Михаилу Барышникову в четверг в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Латвии. Решение присвоить артисту гражданство за особые заслуги перед страной принял Сейм (парламент) балтийской республики.

Церемония вручения

"Это важное событие в моей жизни. Когда в 1964 году в 16-летнем возрасте я отправился учиться в хореографическое училище в Ленинград, я был уверен, что уезжаю ненадолго. Так мне казалось. Но жизнь повернулась иначе - 10 лет в Ленинграде, потом более 40 лет в Америке. Как писал Иосиф Бродский: "Спасибо судьбе, что оказалась длинной", - сказал Барышников во время церемонии.

Знаменитый танцовщик признался, что чувствует себя в Нью-Йорке как дома, но, получив приглашение латвийских властей получить гражданство балтийской республики, был польщен. "Я подумал, что это как окунуться в детство и посмотреть не как человек со стороны, а как свой. Сходить на могилу матери. Почтить память тех, кого я любил и уважал, когда был ребенком. Погулять по юрмальскому песку или брусчатке Старой Риги. Рига меня поставила на ноги как в прямом, так и в переносном смысле. И я благодарен за это. Благодарен людям, которые здесь жили или живут, всем моим педагогам, одноклассникам, замечательным артистам оперы и балета, всем артистам, которые оставили свой отпечаток в моей детской душе и памяти. Я никогда этого не забывал и склоняю голову перед ними", - отметил он.

Глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества Илмарс Латковскис со своей стороны подчеркнул, что предоставление гражданства Латвии Барышникову идет на пользу престижу страны. "Это событие, которого мы долго ждали и к которому мы долго готовились. Это действительно важное событие для страны, ее жителей и престижа гражданства Латвии", - указал он во время церемонии.

"Хочется вспомнить ваши слова, когда вы сказали, что чувствуете себя гражданином человечества", - обратился он ко всемирно известному танцовщику и хореографу. "Вы объединяете в себе свою личность, эго артиста и человеколюбие. На такое способны по-настоящему свободные и любящие люди. Я надеюсь, что вы будете нести эту миссию человеколюбия, которая у вас как артиста очень хорошо получается, и как гражданин Латвии", - добавил Латковскис.

Единогласное решение

Сейм Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства этой страны Барышникову в декабре 2016 года. Проект данного решения поддержали представители всех шести парламентских фракций. На заседании 27 апреля депутаты единогласно проголосовали "за".

Барышников родился в Риге, учился в Рижском хореографическом училище, а затем - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей он остался в Канаде, после чего эмигрировал в США и получил там гражданство.

Смотрите также

Сейм Латвии начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства Михаилу Барышникову

В Риге открылась выставка картин из личной коллекции Михаила Барышникова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
2
Уилл Смит и Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
4
Михаилу Барышникову торжественно вручили паспорт гражданина Латвии
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
Темы дня
Загрузка...
Реклама