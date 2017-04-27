Новый фильм Романа Полански будет показан вне конкурса в Каннах

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Новый фильм франко-польского режиссера Романа Полански "Основано на реальных событиях" (D'aprs une histoire vraie) будет показан вне конкурса на 70-м Каннском кинофестивале. Об этом решении организаторов кинофорума сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь оргкомитета фестиваля Кристин Эме.

"Основано на реальных событиях" - 34-й полнометражный фильм в карьере режиссера. В основе картины - книга Дельфины де Виган, ставшая одним из главных событий литературной осени 2015 года. Она была удостоена престижной писательской премии "Ренодо". В фильме снимались звезда французского кино, супруга режиссера Эмманюэль Сенье, Ева Грин и Венсан Перес.

Юбилейный кинофестиваль

В основную программу юбилейного Каннского фестиваля, который пройдет 17-28 мая, вошли 19 работ, отобранных фестивальной комиссией почти из двух тысяч представленных работ.

В программу включены и картины российских режиссеров. Так, в основном конкурсе юбилейного фестиваля будет участвовать фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Три года назад российский режиссер, громко заявивший о себе лентой "Левиафан" (2014), был удостоен приза фестиваля за лучший сценарий. Среди участников главного конкурса также новый фильм Сергея Лозницы "Милое создание". В рамках программы "Особый взгляд" кинофестиваля заявлен фильм Кантемира Балагова "Теснота".

Франция также будет представлена на фестивале несколькими лентами. Так, Мишель Хазанавичус, поставивший оскароносного "Артиста" (The Artist, 2011), прибудет в Канны с картиной, снятой им по роману Анн Вяземски. Фильм "Грозный" (Le Redoutable) восстанавливает историю встречи французской писательницы и актрисы русского происхождения (из княжеского рода Вяземских) с корифеем "новой волны" в европейском кинематографе Жан-Люком Годаром.

Страницы жизни Родена

На фестиваль успел и "Роден" (Rodin) Жака Дуайона. Кинороман в декорациях Парижа конца XIX века воссоздает страницы жизни великого скульптора в период его встречи с Камиллой Клодель. Образ Родена создал Венсан Линдон, чья работа в фильме "Закон рынка" (La loi du march, 2015) Стефана Бризе была отмечена два года назад наградой Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль.

Приглашение в Канны получил и Франсуа Озон, постановщик фильма "8 женщин" (8 femmes, 2001), считающийся одним из самых ярких мастеров современного кинематографа. В его последней работе "Двойной любовник" ( L'Amant double), восемнадцатой в карьере режиссера, зрителей ждет встреча с Жереми Ренье и Жаклин Биссет.

София Коппола представит на фестивале новый фильм "Роковое искушение" (The Beguiled), повествующий о любовном многоугольнике на фоне эпохи гражданской войны в США 1861-1865 годов. В фильме снялись Колин Фарелл, Николь Кидман, Эль Фаннинг и Кирстен Данст.

Каннский фестиваль

Первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. Тогда премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен советский режиссер Михаил Ромм за снятую в годы войны картину "Человек №217", а приз за лучшее цветовое решение получил "Каменный цветок" Александра Птушко.

Гран-при фестиваля был тогда же присужден фильму Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным-старшим в главной роли. С момента основания ежегодный фестиваль не проводился лишь дважды - в 1948 и 1950 годах. Причиной этого в каждом из случаев оказалась нехватка бюджетных средств.