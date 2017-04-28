Спектакль "Таланты и поклонники" театра Маяковского покажут одновременно в 40 городах РФ

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектакль "Таланты и поклонники" Московского академического театра имени Владимира Маяковского 28 апреля в прямом эфире увидят зрители кинотеатров и культурных центров в 40 городах России. Трансляция, которая начнется в 19:00 мск, организована в рамках федерального проекта "Театральная Россия", сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Здесь напомнили, что "Таланты и поклонники" - первая работа режиссера Миндаугаса Карбаускиса в театре Маяковского, которая со дня премьеры завоевала стойкий интерес публики, а также получила ряд профессиональных театральных призов. Спектакль, созданный по пьесе русского драматурга Александра Николаевича Островского, рассказывает о природе артистического дара, об актерском счастье и уязвленности, о свободе и бесконечной зависимости таланта.

Как отметил собеседник агентства, постановка Карбаускиса во многом посвящается талантам самой "Маяковки", в подтверждение он привел слова директора театра Леонида Ошарина.

"Мы очень рады, что, благодаря проекту "Театральная Россия". спектакли театра Маяковского, где играют всеми любимые артисты, смогут увидеть еще большее количество зрителей в самых разных точках нашей страны. Мы желаем проекту процветания и с удовольствием принимаем в нем участие", - процитировали в пресс-службе проекта мнение руководителя театра.

"Театральная Россия" расширяется

Что касается "Театральной России" в целом, то она расширяет свои границы. Об этом заявила генеральный продюсер проекта Эльмира Щербакова.

"У нас большие планы, - сказала Щербакова. - На данный момент у нас более 80 городов-участников проекта, и хочется сказать отдельное спасибо каждому кинотеатру, культурному центру, с которыми мы прошли непростой путь становления". При этом генпродюсер проекта отметила, что главной наградой является замечательный зритель, который стал все чаще посещать спектакли "Театральной России".

Далее Щербакова проинформировала о перспективах проекта. "Помимо записей и прямых трансляций спектаклей столичных театров, мы начинаем съемки постановок театральных коллективов из других регионов нашей страны, после чего представим эти записи публике по всей России. Люди должны знать, что происходит в культурной жизни соседних городов, регионов", - убеждена генпродюсер "Театральной России".

"В дальнейшем будем формировать национальную библиотеку театрального искусства. Уже сейчас мы определяемся по площадке, где будет проходить ежегодный фестиваль "Театральная Россия", - перечислила Щербакова.

По ее словам, театры-победители будут формироваться по результатам народного голосования и сборов в кинотеатрах. "Для многих людей в регионах России прямая трансляция или запись спектакля - это единственная возможность увидеть потрясающие работы российских театров. Одной из главных целей нашего проекта является формирование культурного досуга у молодого поколения нашей страны", - заключила генеральный продюсер проекта "Театральная Россия".

О проекте

Федеральный проект "Театральная Россия" создан и реализуется благотворительным фондом "Мир и гармония" под руководством Эльмиры Щербаковой при поддержке министерства культуры РФ, министерства образования и науки РФ, полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

В основе "Театральной России" лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в режиме прямой трансляции и в записи. Еженедельно осуществляется прямая трансляция, а также демонстрация в записи спектаклей знаменитых столичных театров на экраны кинозалов в городах России. Съемка в зале театра ведется с шести камер. В режиме онлайн режиссер монтирует видеоряд, который по интернету или спутниковому каналу связи передается на большой экран кинотеатра.

На данный момент в проекте участвуют Астраханская, Вологодская, Белгородская, Брянская, Рязанская, Тверская, Воронежская, Липецкая, Ярославская, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Ростовская, Тюменская, Свердловская, Калининградская, Калужская, Тульская, Орловская, Владимирская, Смоленская, Вологодская, Омская, Тюменская, Оренбургская, Новосибирская, Архангельская области, Пермский, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Башкортостан и Татарстан, Чувашская Республика.

Сейчас партнерами "Театральной России" являются МХТ им. А.П. Чехова, Московский театр "Современник", Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, БДТ имени Г.А. Товстоногова, Театр "Школа современной пьесы", Московский академический театр сатиры, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Российский академический молодежный театр, Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац, Санкт-Петербургский академический театр комедии имени А.П. Акимова, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр "Зазеркалье".