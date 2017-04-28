Спектакль "Евгений Онегин" Вахтанговского театра продолжит мировой тур в Венгрии

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектакль "Евгений Онегин" Московского академического театра имени Вахтангова 28 апреля впервые отправился в Венгрию. Сценическую версию пушкинского романа в стихах в постановке Римаса Туминаса покажут 29 апреля в Будапеште в рамках IV Международного театрального фестиваля, носящего имя Имре Мадача (1823 -1864) - венгерского поэта, философа и драматурга, сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Он напомнил, что "Евгений Онегин" имеет несколько составов исполнителей, в числе которых Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Владимир Симонов, Артур Иванов, Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Олег Макаров, Василий Симонов, Юрий Шлыков, Алексей Кузнецов, Елена Мельникова, Мария Бердинских и многие другие.

"На гастроли в Венгрию выехала группа порядка 60 человек, включая участников спектакля, членов постановочной группы и администрации театра", - уточил Крок. Он подчеркнул, что "Евгений Онегин" - очень востребованный спектакль и постоянно колесит по свету. "Для этой постановки у нас даже есть два комплекта декораций, костюмов и реквизита. Пока один комплект путешествует, другой находится в Москве", - пояснил Крок.

Директор театра отметил, что сценическая история "Евгения Онегина" началась с премьеры, состоявшейся 13 февраля 2013 года, и продолжается по сей день. За время своего существования спектакль и его создатели собрали целую коллекцию наград, среди которых "Хрустальная Турандот" и театральная премия газеты "Московский комсомолец", премия зрительских симпатий "Звезда театрала" и "Гвоздь сезона", приз дирекции фестиваля "Балтийский дом" и, наконец, национальная театральная премия "Золотая маска".

Мировой тур "Онегина"

Недаром именно вахтанговскому "Онегину" выпала почетная миссия - совершить мировой тур, который стартовал 13 ноября 2013 года в Вильнюсе. Затем спектакль сыграли в Санкт-Петербурге на международном фестивале "Балтийский дом". "Онегина" видели также в Красноярске, Улан-Удэ, других российских городах. А среди зарубежных городов он побывал в Риге, Таллине, Тель-Авиве, Париже, Нью-Йорке, Бостоне, Торонто, Лондоне, Тбилиси, Берлине, Майнце.

Прошлым летом его с успехом показали в Италии на Международном фестивале искусств в городе Сполето. Теперь "Онегина" из Вахтанговского театра будут принимать в Венгрии на Международном театральном фестивале имени Имре Мадача. Смотр проходит с 12 по 30 апреля. Его программа включила 19 постановок из 12 стран.

Что касается следующего маршрута мирового тура вахтанговского "Онегина", то он уже известен. "В октябре наш пушкинский спектакль отправится в Пекин, договор о гастролях уже подписан", - заключил Кирилл Крок.