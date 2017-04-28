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Масштабная выставка в честь архитектора Василия Баженова открылась в Москве

Культура
28 апреля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В экспозиции представлены более 140 произведений

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Выставка "Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова", посвященная автору Царицынского дворцово-паркового ансамбля, открылась на двух столичных площадках - в Музее архитектуры им. А. Щусева и в фонде In Artibus.

"Эту выставку стоит посмотреть для того, чтобы понять специфику современной культуры, искусства и современного мироощущения, поскольку здесь очень много тем, которые касаются душевной организации людей XXI века. Собственно, в эпоху XVIII столетия и в случае с готикой это тема самоидентификации человека нового времени уже случилась. Смыслы и идеи, связанные с русской готикой, помогают лучше понять диалог века Просвещения и века сегодняшнего и мы хотели этот диалог развить", - рассказал ТАСС сокуратор проекта Сергей Хачатуров.

Он отметил, что в данном случае речь идет не о западноевропейской, а о русской готике, русском Средневековье. Сам Баженов среди готических построек выделял колокольни Ивана Великого и Новодевичьего монастыря.

В экспозиции представлены более 140 произведений - графика, в том числе Джованни Батиста Пиранези, Рембрандта и Матвея Казакова, архивные фото, картины и декоративно-прикладное искусство. Здесь одними из самых эффектных экспонатов являются деревянная скульптура Минервы, которая, предположительно, использовалась в коронационных торжествах заказчицы "Царицыно" Екатерины II, и именные щиты карусели, то есть заменившего рыцарский турнир праздничного состязания.

В Музее архитектуры можно увидеть созданную Баженовым в 1770 годах модель Большого Кремлевского дворца - уникальный памятник эпохи классицизма и одну из самых масштабных архитектурных моделей в мире.

В разделе "Резиденция" представлены созданная Баженовым панорама ансамбля "Царицыно" (1776 год), а также его обмерные чертежи, выполненные советскими архитекторами в 1950-х годах.

Часть модели Большого Кремлевского дворца - соборы и колокольню Иван Великий перенесли в фонд In Artibus, в раздел "Русское готическое", который погружает зрителя в его специфику. Центром композиции в фонде стал "диалог" между зодчим и императрицей, начало которому положено портретами Баженова и Екатерины II, а развивается он через архитектурные чертежи, гравюры с изображением императрицы и гравюры по эскизам театральных декораций.

В рамках образовательной программы выставки, которая продолжит свою работу до 30 июля, 18 мая состоится международная научная конференция "Василий Баженов и греко-готический вкус", на ней с докладами выступят специалисты Института искусствознания, Третьяковской галереи, Музея архитектуры им. А. Щусева, МГУ им. М. Ломоносова и Сорбонны.

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