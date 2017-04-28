Говорухин призвал власти помочь книжным магазинам с оплатой аренды

КДК РФС оштрафовал тренера Семина на 30 тысяч рублей и условно отстранил на один матчСпорт 28 апреля, 12:04
Хорнер: "Ред Булл" сохраняет Квята в своей системе, потому что верит в его возможностиСпорт 28 апреля, 12:01
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизацииНовости Урала 28 апреля, 11:57
Демченко: ФССР продолжит в олимпийском сезоне сотрудничество с тренером ПлайкнеромСпорт 28 апреля, 11:49
В конце 2017 года в продаже появятся биоразлагаемые беговые кроссовкиСоциальная ответственность 28 апреля, 11:35
ВДВ РФ в течение двух лет получат новый самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1"Армия и ОПК 28 апреля, 11:34
Пластиковые отходы могут быть уничтожены гусеницамиСоциальная ответственность 28 апреля, 11:29
Проблемы с мотором возникли на машине Сироткина в первой практике Гран-при РоссииСпорт 28 апреля, 11:27
Новосибирский госуниверситет посетила официальная делегация Генконсульства КНРНовости партнеров 28 апреля, 11:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава думского комитета по культуре, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислав Говорухин заявил о необходимости принятия протекционистских мер для поддержки книжных магазинов.
"Нужна протекционистская политика государства. Книжные магазины не могут выдержать такой аренды, это не модные бутики", - сказал ТАСС Говорухин перед началом презентации журнала "Военный" в Моспочтамте.
Он подчеркнул, что в настоящее время книжные магазины "закрываются, причем в бешеном количестве". Также закрываются и библиотеки, отметил депутат.
Свою обеспокоенность ситуацией с книжными магазинами и библиотеками Говорухин выразил на состоявшемся в Омске 25 апреля форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет". Тогда он отметил, что за последние два-три года книги подорожали в 1,5 раза, а с 2010 по 2016 гг. из-за высокой аренды и торгового сбора было закрыто около 6,5 тыс. книжных магазинов. За это же время, по словам депутата, были ликвидированы 7 тыс. библиотек.