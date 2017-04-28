Говорухин призвал власти помочь книжным магазинам с оплатой аренды

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава думского комитета по культуре, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислав Говорухин заявил о необходимости принятия протекционистских мер для поддержки книжных магазинов.

"Нужна протекционистская политика государства. Книжные магазины не могут выдержать такой аренды, это не модные бутики", - сказал ТАСС Говорухин перед началом презентации журнала "Военный" в Моспочтамте.

Он подчеркнул, что в настоящее время книжные магазины "закрываются, причем в бешеном количестве". Также закрываются и библиотеки, отметил депутат.

Свою обеспокоенность ситуацией с книжными магазинами и библиотеками Говорухин выразил на состоявшемся в Омске 25 апреля форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет". Тогда он отметил, что за последние два-три года книги подорожали в 1,5 раза, а с 2010 по 2016 гг. из-за высокой аренды и торгового сбора было закрыто около 6,5 тыс. книжных магазинов. За это же время, по словам депутата, были ликвидированы 7 тыс. библиотек.