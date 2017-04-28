Юлия Самойлова подтвердила, что выступит в Севастополе 9 мая в день старта "Евровидения"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова официально подтвердила, что выступит в Севастополе 9 мая, в день первого полуфинала "Евровидения", в котором она не будет выступать из-за запрета ее въезда в Киев, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства города.

"Сегодня Юлия Самойлова официально подтвердила свое участие в концерте на День Победы в Севастополе. Как отметила певица, слова поддержки и участия со стороны севастопольцев оказались для нее очень важными и ценными", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сразу же после принятия Россией решения отказаться от участия в "Евровидении-2017" врио главы города Дмитрий Овсянников направил певице письмо с предложением приехать 9 мая 2017 года в Севастополь. По его словам, жители региона глубоко возмущены решением принимающей стороны запретить въезд Юлии Самойловой на территорию Украины.

"Я считаю недопустимым политическую ангажированность конкурсов, направленных на объединение вокруг талантливых людей. Для жителей Севастополя, как и для всех россиян, Вы яркий пример сильного духом человека, настоящего патриота и победителя. Поскольку 9 мая 2017 года Вы лишены возможности принять участие в проходящем именно в этот день первом полуфинале конкурса "Евровидение-2017", приглашаю Вас выступить на праздничном концерте, посвященном Дню Победы, в городе-герое Севастополе, где вас любят и всегда ждут", - обратился в письме в адрес Самойловой Овсянников.

Самойлова приняла приглашение. Она поблагодарила врио главы за приглашение и отметила, что "с гордостью в сердце и огромной радостью" выступит на концерте в городе-герое.

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.