Суд отказал автору песни "Шпилька-Каблучок" в иске к Лолите Милявской об авторском праве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказал музыканту Федору Маруну в иске к певице Лолите Милявской о расторжении договора об отчуждении исключительного права на песню "Шпилька- Каблучок". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрев доводы сторон, суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований Маруна", - сказала она.

Как пояснил ТАСС адвокат Милявской Сергей Жорин, Марун в 2013 году заключил с певицей безвозмездный договор об отчуждении исключительных прав на песню, но сейчас решил его расторгнуть, чтобы подать новый иск о выплате ему авторского вознаграждения в сумме более 500 тысяч рублей.