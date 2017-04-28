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Суд отказал автору песни "Шпилька-Каблучок" в иске к Лолите Милявской об авторском праве

Культура
28 апреля, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Федор Марун хотел получить более 500 тысяч рублей авторского вознаграждения

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Лолита Милявская

Лолита Милявская

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказал музыканту Федору Маруну в иске к певице Лолите Милявской о расторжении договора об отчуждении исключительного права на песню "Шпилька- Каблучок". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрев доводы сторон, суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований Маруна", - сказала она.

Как пояснил ТАСС адвокат Милявской Сергей Жорин, Марун в 2013 году заключил с певицей безвозмездный договор об отчуждении исключительных прав на песню, но сейчас решил его расторгнуть, чтобы подать новый иск о выплате ему авторского вознаграждения в сумме более 500 тысяч рублей.

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