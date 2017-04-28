Суд отказал автору песни "Шпилька-Каблучок" в иске к Лолите Милявской об авторском праве

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказал музыканту Федору Маруну в иске к певице Лолите Милявской о расторжении договора об отчуждении исключительного права на песню "Шпилька- Каблучок". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Рассмотрев доводы сторон, суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований Маруна", - сказала она.
Как пояснил ТАСС адвокат Милявской Сергей Жорин, Марун в 2013 году заключил с певицей безвозмездный договор об отчуждении исключительных прав на песню, но сейчас решил его расторгнуть, чтобы подать новый иск о выплате ему авторского вознаграждения в сумме более 500 тысяч рублей.