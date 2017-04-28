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Юлия Самойлова работает над собственным альбомом, готовы 15 песен

Культура
28 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Певица выразила надежду а то, что сможет привнести "частичку своего в нашу музыку"

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова работает над собственным альбомом, уже готовы 15 песен. Слова исполнительницы приводит пресс-служба Российского авторского общества (РАО).

"Раньше я исполняла чужие песни, теперь работаю над альбомом собственных, - отметила певица. - Пока не буду раскрывать всех секретов относительно моего альбома, скажу лишь, что у меня в арсенале более 15 песен собственного сочинения".

Дипломы за вклад в развитие музыкальной культуры

В пресс-службе РАО сообщили, что в рамках Международного форума "Интеллектуальная собственность - ХХI век" состоялось торжественное награждение представителей культуры, науки, отрасли авторского права за вклад в развитие музыкального искусства и формирование системы защиты интеллектуальной собственности.

Дипломами за вклад в развитие российской музыкальной культуры были отмечены певица Юлия Самойлова, композиторы Эдуард Артемьев и Юрий Потеенко. "Мой вклад в музыку пока незначителен, но я буду стараться держать марку, - сказала Самойлова. - Надеюсь мне удалось привнести частичку своего в нашу музыку".

Дипломы за вклад в развитие интеллектуальной собственности

Кроме того, специальными дипломами за вклад в развитие интеллектуальной собственности были отмечены директор департамента науки и технологий министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Засурский.

Организаторами церемонии награждения, состоявшейся в джаз-клубе Игоря Бутмана, выступили Российский союз правообладателей, Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Российское авторское общество, Торгово-промышленная палата РФ и Национальный фонд поддержки правообладателей.

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