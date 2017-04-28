Лоза заявил, что удивился бы, не попав в черный список украинского сайта "Миротворец"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Эстрадный исполнитель Юрий Лоза назвал ожидаемым включение его в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец".

"Я бы очень удивился, если бы они меня не включили. Я работал в Севастополе на концерте, посвященном двухлетнему присоединению Крыма. Из меня пытаются создать образ врага", - сказал Лоза ТАСС.

"Я очень много всего написал, очень много всего сказал, что не нравится киевским властям. Поэтому, если бы я не был включен, я был бы удивлен крайне", - подчеркнул певец.

Лоза отметил, что бороться за отмену решения не будет. "Зачем? Если я не езжу уже три года на Украину, с какой стати я буду бороться", - отметил исполнитель. Тем не менее, по словам Лозы, для него ничего не изменилось. "У меня на Facebook много друзей с Украины, они нормально реагируют", - заключил певец.

Накануне Лоза попал в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец". Согласно информации, размещенной на ресурсе, певец обвинен "в незаконном пересечении госграницы Украины" и концертной деятельности на территории Крыма, а также в поддержке воссоединения полуострова с Россией.