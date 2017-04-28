Директором Центрального музея Великой отечественной войны стал Александр Школьник

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Советник министра культуры РФ и заместитель исполнительного директора российского военно-исторического общества Александр Школьник назначен директором Центрального музея Великой Отечественной войны. В пятницу в министерстве культуры РФ состоялось его представление руководящему составу музея. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"С сегодняшнего дня Александр Яковлевич Школьник назначен директором Центрального музея Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе Минкультуры РФ.
Он сменил на этом посту заслуженного работника культуры, генерал-лейтенанта Владимира Забаровского, скончавшегося 21 апреля на 65-м году жизни после продолжительной болезни.
Александр Школьник в 1990-м году закончил факультет журналистики Уральского государственного университета, является кандидатом педагогических наук, награжден Орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. До прихода на работу в Российское военно- историческое общество был президентом ЗАО "Мультимедиа Холдинг", в состав которого, в частности, входят "Наше радио", Best FM и "Национальная служба новостей". До этого работал в правительстве Иркутской области, где курировал СМИ, культуру и гуманитарные проекты.