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Альбомы с эскизами Фаберже проданы на аукционе в Москве за 2 млн рублей

Культура
28 апреля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Стартовая цена лота составляла 700 тыс. рублей

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Два альбома с эскизами ювелирных украшений московского отделения Дома Фаберже были проданы за 2,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Альбомы являются уникальным памятником искусства: помимо прочего, они являются единственным источником о работе московских мастеров знаменитой ювелирной фирмы. Стартовая цена лота, создание которого относится к концу 19 - началу 20 веков, составляла 700 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе "Литфонда".

В разделе искусства XIX века прошедшего аукциона топовым лотом стал шарж на художника Якова Яненко, выполненный Карлом Брюлловым во второй половине 1830-х годов. При эстимейте в 1,2 млн рублей работа была продана за 1,9 млн. Также выше эстимейта - за 170 тыс. рублей при первоначальной оценке в 40-42 тыс. рублей был продан рисунок "За столом" Александра Лебедева из альбома "Погибшие, но милые создания" (1862 г.). В новые коллекции ушли рисунок Михаила Ларионова "Прогулка"(начало 1900-х) и пейзаж Исаака Бродского "Осень. Дачи" (1900-е годы). Заплаченные за них 480 и 800 тыс. рублей соответственно соответствуют заявленным ожиданиям экспертов по стоимости.

В "Литфонде", который первоначально специализировался на книгах и плакатах, не так давно начали развивать новые направления: классическое изобразительное, декоративно-прикладное, а также современное искусство.

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