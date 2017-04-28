Умер поэт Ион Деген

Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений СШАМеждународная панорама 28 апреля, 18:00
Алоян проведет бой с никарагуанцем Кардосой 11 мая за интерконтинентальный титул WBAСпорт 28 апреля, 18:00
Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожараОбщество 28 апреля, 18:00
Совет Европы удовлетворен работой Минспорта РФ по борьбе с допингомСпорт 28 апреля, 17:42
Средства для российских библиотек собирают в интернетеСоциальная ответственность 28 апреля, 17:42
Жители Лос-Анджелеса смогут собирать дома в "онлайн-конструкторе"Социальная ответственность 28 апреля, 17:38
Опора на вузы: как наука определит будущее российских регионовОбщество 28 апреля, 17:35
Жюри премии "Аврора" выбрало финалистовСоциальная ответственность 28 апреля, 17:32
Тихвинский вагоностроительный завод инвестирует 300 млн рублей в улучшение условий трудаНовости партнеров 28 апреля, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апреля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, ас танковых сражений и поэт Ион Деген скончался в Израиле на 92 году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель израильского Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма Авраам Гринзайд.
"Мне самому только что позвонили и сообщили, что Ион Деген умер, он очень болел", - сказал Гринзайд. "Ион для нас был знаменем, мы его очень ценили", - добавил он.
Как отметил в беседе с ТАСС глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин, Деген в годы Великой Отечественной войны был одним из самых знаменитых советских танковых асов. "Его поэтический дар, который я называю "лейтенантской поэзией", позволил передать ощущения человека, который не раз смотрел в глаза смерти. Думаю, его стихотворение "Мой товарищ, в смертельной агонии" будут помнить вечно", - подчеркнул Горин.
Деген - русский, советский и израильский поэт и писатель, автор стихотворения "Мой товарищ, в смертельной агонии". В июле 1941 года в 16 лет он добровольцем пошел на фронт в истребительный батальон, состоявший из учеников девятых и десятых классов. 15 октября 1942 года получил ранения во время разведки в тылу противника. В июне 1944 года был назначен командиром танка во 2-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду, участвовал в Белорусской наступательной операции 1944 года. В январе 1945 года был тяжело ранен.
Деген - признанный танковый ас Великой Отечественной войны, он уничтожил 12 немецких танков и 6 самоходных орудий противника.